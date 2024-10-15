歐美圍堵更到位 華經濟增長停滯

本來今年中國經濟增長放緩，出口一直保持相對強勢，支撐着整體經濟表現。不過，自下半年以來，歐洲和美國等西方經濟體聯合行動，針對中國的戰略商品開徵重關稅，精準打擊中國出口。最新公布的中國出口表現遜於預期，相信下行情況持續，正是十一長假期之前，中國推出數以萬億元人民幣計刺激經濟方案的導因。要避免陷入通縮或衰退狀況，在身處的第四季，當局必要採取有力措施扭轉市場的悲觀預期，否則後果不堪設想。

中國海關總署昨日公布，按美元計，9月進出口總值按年僅增長1.5%。其中，出口總值增加2.4%，增幅遠遜預期的6%，並較8月大幅回落6.3個百分點，創5個月最低；進口總值增長0.3%，亦遜於預期的增加0.9%。數據反映，上半年一直支撐着中國經濟的出口亦面臨失速的危機。

不得不提的是，近日國家統計局公布，9月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.4%，創3個月低位，低於市場預期的0.6%；首9個月CPI累升0.3%。另9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.8%，連挫24個月，且創6個月最大降幅，較市場預期的跌幅2.6%更差。這一系列數據充分反映中國的內部需求持續疲弱，加上國際大宗商品價格波動，令整體工業及消費行業都面對嚴峻的下行壓力。

如今眼見出口數據亦開始出現明顯的放緩趨勢，變相就在說明，包括出口、固定資產投資、消費品需求等主要大範疇的增長正在全面地放緩，實可視為中國經濟面臨衰退的一個大警號。

事實上，下半年以來美國為首的西方經濟體高舉貿易保護旗幟，精準地針對中國的出口業進行打擊，包括對中國的電動車、太陽能產品和鋰電池等徵收高關稅，中國出口不可能絲毫無損。面對內部需求疲弱，房地產及地方政府債務問題拖累固定資產投資及消費，出口本來是支持中國經濟增長的支柱，如今卻被歐美精準出招打擊，迫使中央加大刺激經濟力度，近期公布的一系列財政及貨幣政策措施，規模空前，資本市場的表現說明市場對中國救市抱正面態度，但氣氛能否持續，還看政策配套及執行效果，以判斷中國經濟能否在迎面而來的這個難關，避過通縮與衰退之劫。

除了以「大撒幣」形式刺激經濟，以強信心與穩增長之外，中國的製造業須加快升級改造，例如電動車產業，在歐美施行保護主義之下，得盡快透過推動汽車智能化來提升產業競爭力，爭取制訂行業標準，與競爭對手保持一定的距離；並致力開拓更多元化的海外市場，以保障出口業利益，以免激化產能過剩問題，加大產業內捲壓力，令問題更複雜難解。

畢竟中國是全球最大的貿易國，中國的出口進一步放緩，誠然對全球經濟是一個壞消息。且別期望歐美會放鬆打壓，中國得全方位傾盡全力保內循環，同時借助世界抗拒衰退的力量，加快團結拓展非美經貿圈，以許勝不許敗之志，打好這場硬仗。