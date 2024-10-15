名家筆陣：中企投資非洲可互利共贏

9月初，來自非洲50多個國家的領導人和高級官員齊集北京，出席內地主辦的中非合作論壇。內地與非洲的關係歷史悠久，時至今日，內地已經連續15年蟬聯非洲第一大貿易夥伴國。

除貿易外，內地也在非洲大力投資。近5年內地對非洲的外國直接投資（FDI）增長近40%，從260億美元增加到430億美元，主要投資的領域是製造業、礦業開發和基礎設施。

出資協助開發豐富礦藏 非洲大陸擁有豐富的礦石資源，各種礦藏中，鉑族佔全球儲量的90%，鉻鐵礦佔86%，磷礦佔81%，錳礦佔67%，鈷佔61%。這些資源都是生產手機、屏幕、電池、醫學成像和半導體等高科技產品中不可或缺的原材料。

同時，非洲各大基礎礦石都還在開發的初期，非洲的資源總價值佔全球的23%，但產量總價值僅佔9%，說明開採的潛力很大。不過，初期的礦場需要很高的開發成本和很長的投資周期，因此經濟欠發達的非洲國家一般都會尋求海外投資者共同開發。

對內地來說，掌握礦產資源的主動權對於很多行業的可持續發展都非常重要。例如，內地在電動車時代原本就已經佔據技術優勢，內地的鋰電池產量佔全球的75%。鋰電池對鋰、鈷、鎳等金屬原材料有巨大需求，但是這些金屬資源大部分依賴進口，其中大部分的鈷就來自剛果。內地的產業鏈專家曾提議，為了供應鏈安全，內地需要降低這些重要礦產資源的對外依存度。通過對非洲礦產的直接投資，掌握產能的主動權，很大程度能幫助這些行業降低產業鏈風險。

擁龐大市場 發展潛力厚 雖然非洲的礦產資源的確對中資企業有重大戰略意義，但內地在非洲的發展潛力遠不止於此。中非合作論壇成立之後，大量民營企業選擇主動走出去，逐漸成為投資非洲的主力軍。在投資的行業方面，從之前國企佔主導時的基建、採礦等行業，過渡到與當地民眾生活密切相關的鞋服、電視機、手機、汽車等消費品。根據商務部的統計，截至2021年11月，內地已經在非洲設立了超過3,500家企業，其中民企佔比超過七成。

非洲經濟發展迅速，增長率高於全球平均。從人口結構來看，非洲的人口非常年輕，2023年非洲人口年齡中位數僅為19歲，預計到2050年，撒哈拉以南非洲的人口將翻一番。中企在內地面臨的是一個人口增長緩慢、需求不足、高齡化不斷加劇的市場，非洲對它們來說是一個充滿潛力的增長點。

當然，在這個過程中，中企也需要突破非洲基礎設施較落後、線上支付普及率不高、部分地區政局不穩定等挑戰。從投資的角度來看，能走出去非洲，代表企業有更強的駕馭不同經營環境能力，這也是值得投資者關注的一個投資主題。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）