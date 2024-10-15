西半山全幢戰前樓意向兩億

具歷史價值戰前舊樓推出市場放售，西半山般咸道35號全幢商住物業公開邀約出售，消息指，項目意向價約兩億元。

第一太平戴維斯代理公開邀約放售上述物業及標售項目地庫至一樓，是次可全幢出售或與地庫至一樓分開拆售，公開邀約及招標截止日期為今年12月18日。

該項目地盤面積約1,648方呎，全幢面積共約6,545方呎，樓高4層，一梯一伙設計，連地庫每層面積約1,115至1,600方呎，現時2樓及3樓連租約。

該公司九龍商業銷售部經理鄧智聲稱，物業擁有999年地契，是本港僅存的歐式戰前建築，屬二級歷史建築物，擁有新古典主義建築設計，屋簷設有古典主義山牆，建築多處體現羅馬及希臘設計元素。

中資食肆撤出 佐敦舖新租跌12% 本港再有食肆棄租，消息指，佐敦上海街雙號地舖，面積約1,300方呎，原由一家內地火鍋店租用，月租約16萬元，惟租用約半年已遷出，並由其他食肆承租，新租金約14萬元，下調約12.5%。市場又指，銅鑼灣羅素街麗園大廈地下單號舖，最新由航拍機專門店以約40萬元租用。