新盤消息：Blue Coast II提價加推60伙

Blue Coast II展銷廳累計已錄得逾3.5萬參觀人次。左為郭子威，右為楊桂玲。

長江實業營業部首席經理郭子威稱，相信未來再加推單位價錢只會向上，加幅可達約5至10%。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，新加推單位涵蓋23伙兩房戶及37個三房戶，折實價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元。售價及呎價最低為5座6樓G室兩房戶，實用面積485方呎。

該期數提供558伙，現時已發出3張價單共296伙，折實平均呎價約21,840元，按定價計，單位市值約47.4億元。市場消息指，項目過去4日內暫收約5,000張入票，按首3張價單單位量計，暫超額逾15.8倍。該盤最新聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭優惠。

YOHO Hub II推52伙近沽清 新界現樓項目受追捧，新鴻基地產( 00016 )的元朗站The YOHO Hub II，昨再推售52伙。市場消息指，今輪有約80組準買家出席，人流一度逼滿港鐵南昌站V Walk商場售樓處的等待區。

市傳該盤即日沽51伙，當中有兩組大手客各購入兩伙。資料顯示，昨發售的單位包括20伙兩房戶及32伙三房戶，折實價668.81萬至1,403.29萬元，平均呎價約14,765元。該期數提供939伙，已累沽約652伙。

The YOHO Hub II新一輪銷售，有約80組準買家到場。