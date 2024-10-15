新盤消息：Blue Coast II提價加推60伙
新盤氣氛升溫，增強發展商提價信心。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨加推價單3號，提供60伙，折實平均呎價約22,404元，較對上一張價單再高約2.4%。項目或日內上載銷售安排，最快本周末展開首輪銷售。
長江實業營業部首席經理郭子威稱，相信未來再加推單位價錢只會向上，加幅可達約5至10%。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，新加推單位涵蓋23伙兩房戶及37個三房戶，折實價939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價19,373至24,034元。售價及呎價最低為5座6樓G室兩房戶，實用面積485方呎。
該期數提供558伙，現時已發出3張價單共296伙，折實平均呎價約21,840元，按定價計，單位市值約47.4億元。市場消息指，項目過去4日內暫收約5,000張入票，按首3張價單單位量計，暫超額逾15.8倍。該盤最新聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供按揭優惠。
YOHO Hub II推52伙近沽清
新界現樓項目受追捧，新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II，昨再推售52伙。市場消息指，今輪有約80組準買家出席，人流一度逼滿港鐵南昌站V Walk商場售樓處的等待區。
市傳該盤即日沽51伙，當中有兩組大手客各購入兩伙。資料顯示，昨發售的單位包括20伙兩房戶及32伙三房戶，折實價668.81萬至1,403.29萬元，平均呎價約14,765元。該期數提供939伙，已累沽約652伙。
此外，恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧首隅，將於本周五發售10伙一房戶及兩房戶，折實價498.45萬元起。
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