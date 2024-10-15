10大屋苑成交增 半月82宗漲五成

6個月最旺 仍單日錄12宗蝕讓 減息後二手交投終稍見起色，綜合市場資料，本月上半月10大藍籌屋苑共錄約82宗買賣，按月回升約54.7%，屬近6個月同期最旺，期間更有七成項目成交量上升。市場只有蝕本貨才獲承接，昨單日出現至少有12宗貶值或蝕讓轉手個案，價跌量升情況漸趨明顯。

上述10個主要屋苑中，有3個交投量按月上升逾一倍，當中紅磡黃埔花園10月暫錄約5宗買賣，較上月同期僅錄約一宗急增約4倍。其餘將軍澳新都城及沙田第一城，期內成交量都分別漲約1.2倍及約一倍。

鰂魚涌太古城本月暫錄約14宗買賣，為同批項目中最旺，按月升約75%，最新平均實用呎價約13,373元，按月升約1.1%。區內代理指，屋苑樓價已較高位回落，在減息效應刺激下，吸引買家重新加快入市。

嘉湖三房賣420萬貶26% 上車盤天水圍嘉湖山莊本月錄約10宗買賣，平均實用呎價約7,790元為藍籌盤中最低，按月下跌約2.8%。祥益謝利官稱，屋苑麗湖居7座低層G室三房戶，實用面積約547方呎，去年底叫價540萬元後封盤，本月以458萬元「解封」，放售約一星期再減至420萬元沽出，呎價約7,678元，約3年帳面蝕148萬元，貶值約26.1%。

泓景臺兩年半輸233萬 東涌映灣園10月僅錄約兩宗成交，為該批屋苑中最靜，按月未有變化，惟同區購買力回升。中原曹嘉華表示，全區本月累錄約25宗二手買賣，按月增約1.5倍，東堤灣畔8座高層C室收租盤，實用面積約592方呎，5月放盤，累減120萬元，上車客以620萬元購入，呎價約10,473元，原業主持貨約3年帳面蝕143萬元。

事實上，樓價跌勢持續，各區二手市場連錄多宗損手買賣。該行歐陽振邦指，長沙灣泓景臺2座中層H室，實用面積約464方呎，減價後以650萬元易手，呎價約14,009元，原業主持貨僅約兩年半，帳蝕233.5萬元離場，單位貶值約26.4%。

中原朱偉源稱，將軍澳峻瀅II第2座中層H室兩房戶，原業主早於2018年8月以730萬元購入，剛以545萬元售出，呎價約10,645元，期間帳面跌價約25.3%。美聯黃麗貞指，同區日出康城晉海1A座低層A室套三房戶，劈價至1,190萬元沽，呎價約14,133元，約7年帳面虧蝕約208.2萬元。

中原胡耀祖稱，馬鞍山10月暫錄約30宗二手買賣，按月增約50%，銀湖‧天峰8座中層C室，兩房間隔，以718萬元易手，呎價約13,321元，約兩年帳面貶值約19.3%。

嘉峯匯銀主貨499萬易手 銀主出貨更為積極。利嘉閣薛丁武表示，啟德嘉峯匯1B座低層E室，實用面積約290方呎，開放式設計，銀主原先叫價540萬元，最終減價至499萬元售出，呎價約17,207元，單位約4年做價大幅貶值約32.6%。

本月上半月10大二手屋苑交投情況