南韓科技產品出口 連續兩月增長放緩

南韓近期出口表現強勁，但被視為全球消費產品需求風向標的科技產品出口卻連續兩個月升幅放緩，或預示目前需求正在見頂。根據南韓貿易部數據，9月主要基於資訊及通訊技術的出口按年增長24%，增速低於8月的28.5%。其中，最賺錢的產品動態隨機存取記憶體（DRAM）的出貨量雖增長57.1%，但卻是去年12月以來最低增幅。

在全球人工智能（AI）發展的推動下，對記憶體晶片的需求幫助南韓經濟今年的增長超越年初時的預期，可是由南韓產業通商資源部提供的DRAMeXchange數據顯示，上月DRAM和快閃記憶體（NAND）的價格雙雙下跌。

專家估經濟急跌機會微 據DRAMeXchange早前引用TrendForce的報告預測，手機用的DRAM LPDDR4X價格在今年第四季或跌5至10%，主因各大手機品牌目前都正在努力去庫存，令新需求下降達三成。

值得注意的是，出口是南韓經濟增長的主要引擎，而半導體、汽車和成品油都是推動南韓整體出口的關鍵產品，其中南韓技術出口約佔出口總額的三分之一。不過，經濟增長目前顯示出增長放緩的迹象，但經濟學家和政策制訂者俱認為，經濟快速下跌的機會較低，這將有助當地經濟將增長勢頭延續到明年。南韓此前維持貨幣政策大致不變，直至上周五才將政策利率下調0.25厘到3.25厘。