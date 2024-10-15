星洲上季GDP升4.1% 勝預期

在工業回復的推動下，新加坡今年第三季度國內生產總值（GDP）按年升4.1%，勝市場原預期的3.8%，也較第二季度的2.9%顯著加速。按季比較也由次季的升0.4%，增幅擴至上季的2.1%。

其中星洲的製造業轉勢，由次季的按年收縮1.1%，轉為上季大升7.5%。華僑銀行指出，強勁的製造業數據主要由電子產品的生產帶動，並且電子業上行趨勢持續、貿易處於上升周期，加上多地中央銀行減息，都利好今年獅城經濟持續向好。該行預測今年新加坡GDP將會增長2.9%，新加坡當局則預測在2至3%範圍之內。

幣策不變 通脹料續降 另外，新加坡金管局（MAS）一如預期維持貨幣政策不變，坡元名義有效匯率（NEER）區間的斜度、寬度和中點均不變。該局指出，與3個月前相比，通脹前景面臨的風險更加平衡，預計今年底核心通脹率將進一步降至約2%，經濟增長勢頭有所回升，除非全球最終需求減弱，否則經濟將繼續穩步擴張，並在明年保持接近潛在增長的路徑，認為目前的貨幣政策環境仍符合中期物價穩定的目標。

此外，亞洲區的新興經濟體印度公布了批發價格指數（WPI），由8月的按年升1.3%，擴大至9月份的升1.8%，主要由食品價格漲勢帶動，這是自去年11月起連續第11個月上升，而近期幅度亦算是較為溫和；市場預測通脹數字為1.9%。