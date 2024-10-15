標普：未來10年主權債違約勢增

雖然全球主要發達經濟體已經相繼步入減息周期，但過去數年的全球高利率環境之下，有不少主權國家的債務都正在累積。標普全球評級預計，未來10年全球各地主權外幣債務違約將會增加，而推動因素正正是債務水平大幅上升及借貸成本增加。

標普指出，對於主權國家而言，高昂的借貸成本主因是來自通貨膨脹、貨幣貶值、貿易衝擊以及大部分政府債務以外幣結算等因素造成的。標普全球信貸分析師Giulia Filocca在一份報告中寫道：「在2000至2023年期間，大多數主權外幣違約都是由於制度、財政和債務構成因素薄弱造成的。」因此，靠着單一指標去預測主權違約並不準確。

美促IMF支援中低收入國 研究亦顯示，一些拖欠外債淨額較高且不斷上升的國家更有可能違約。更具體而言，塞浦路斯、希臘等面臨外債違約的主權國家，其外部融資需求總額往往遠大於其經常帳收入和外匯儲備。

另邊廂，美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）亦促請國際貨幣基金組織（IMF）及多邊開發銀行找出新方法，為中低收入國家提供短期流動性支援以應對債務危機。他指出，目前正與相關機構探討為正面臨流動性壓力，且債務水平較高及可持續的國家提供更佳方法，希望有關機構在本月稍後的年會中，就建立新機制及計劃以滿足大量國家應對臨時衝擊的需要取得進展。

他又表示，低收入國家平均每年債務支出已大增至600億美元，部分國家未來數月面臨大額本金償還，對全球債務架構造成顯著壓力。