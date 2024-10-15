美企業績惹憧憬 標指年底上望6千

環繞美國貨幣政策、總統選舉的不明朗因素眾多，導致美國股市波動日益加劇。隨着通脹反彈，市場甚至乎開始為下月聯儲局「不減息」的情景做準備。然而，隨着新一季美股業績期開始，市場可能會對前景有更大的憧憬。分析估計，標指在今年底前有仍望上試6,000點水平，惟明年進一步上行空間可能有限。

市場押注下月13%機會凍息 iCapital首席投資策略師Anastasia Amoroso表示，雖然美股10月開局坎坷，但仍然「觀察到一些潛在的正面催化劑，包括減息的影響應該會開始滲透到實體經濟中」。她認為標指年底前可望達到6,000點，這一預測是基於21.5倍的預測市盈率（PE）和明年標指成分股平均每股盈利277.22美元的預期。

不過，隨着美國通脹數據上周反彈，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場如今押注11月有13.5%的機率不減息，餘下的機率為減息0.25厘；此前市場預測是減息0.5厘或者0.25厘。

道指高開 油價曾跌逾2% 美股3大指數周一早段靠穩，道指曾升67點，報42,931點；標指升41點，報5,857點；納指升202點，報18,545點。企業消息方面，股神巴菲特旗下巴郡上周斥約8,673萬美元，增持了衞星廣播公司Sirius XM的股票，總持股增至1.08億股。Sirius XM股價早段曾升8.66%。

大宗商品方面，石油輸出國組織（OPEC）連續第3個月下調全球原油需求預測，預計今年日均石油需求增幅僅為190萬桶（相當於按年增長約2%），較先前預測的數字少了10.6萬桶。而下調的主因在於實際收到的數據差過預期，紐約期油周一曾跌2.84%，每桶低見73.41美元。

另外，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）宣布，明年將開展試點交易，讓中央銀行和商業銀行將可利用其網絡交易數碼貨幣和資產。此次新的試點計劃將探索SWIFT如何為金融機構提供一個單一系統，以支援多種數碼資產類別和貨幣，從而為其網絡無縫整合至更廣泛的金融系統做好準備。