特朗普智囊：美元續強

倘勝選保儲幣地位 維持聯儲獨立 距離美國總統大選不足一個月，作為共和黨總統候選人的特朗普此前曾豪言重新入主白宮後會大舉增加關稅，又稱會推動美元貶值以提振出口表現。這類激進的言論引起許多擔憂，美國人尤其擔心這些政策將削弱美元在全球的主導地位，並使通脹反彈。不過，曾於金融大鱷索羅斯手下擔任「軍師」的對沖基金經理，如今已是特朗普「影子財長」的Scott Bessent卻否認，直言特朗普上台後美元會保持強勢，又稱會保持聯儲局的獨立地位。

Bessent曾與索羅斯沽英鎊 Bessent過去曾為索羅斯工作，於上世紀90年代加入索羅斯基金管理（SFM）中，其後擔任要職，有份參與狙擊英鎊等經典戰役；他在2015年成立對沖基金公司Key Square Group。儘管索羅斯被視為美國民主黨的金主，但Bessent卻在今次總統大選中擔任了特朗普團隊的經濟及金融顧問，外界普遍視他為特朗普選定的新一任美國財長人選之一。

作為特朗普團隊中的「影子財長」，Bessent近期現身於各大傳媒，為特朗普的經濟及金融政策辯護。他表示，只要特朗普當選，新政府將會維護多年來與美國政策一致的強勢美元政策，並不會故意試圖壓低美元，亦強調特朗普「堅持認為美元是世界儲備貨幣」。

他說︰「儲備貨幣的價值會根據市場波動而變化。但我相信，只要有良好的經濟政策，自然會有強勁的貨幣。」他亦提到特朗普的關稅政策，表示其所言只反映「最極端」的立場，在與貿易夥伴的談判中可能會作出讓步。他稱呼特朗普為「自由貿易主義者」；又指特朗普與眾不同之處在於其商人出身的背景，懂得經濟學。

另他駁斥特朗普上台可能會引發通脹反彈的說法，直言「這想法簡直荒謬」。他說，在現屆總統拜登和其副手賀錦麗的執政下「我們經歷了40年來最嚴重的通脹……如今她（賀錦麗）卻聲稱，她上台後通脹會重新平衡」。

針對美國公共債務水平龐大的問題，Bessent建議，特朗普可以通過廢除拜登的《降低通脹法案》來降低赤字。他還補充說，聯邦政府可以將更多權力交給各州，針對貧困家庭的醫療補助計劃方面。

惠譽憂關稅礙亞太經濟 話雖如此，特朗普上台後的潛在關稅，無可避免地將對全球經濟產生一定程度的影響。國際信貸評級機構惠譽的報告指出，如果美國的貿易保護主議傾向加劇，可能會導致「部分亞太區經濟體的增長大幅放緩」。在最壞情況下，這些亞洲的美國貿易夥伴實施報復。

就經濟影響而言，中國內地、南韓和越南的經濟增長所受到的衝擊最大，2028年實際國內生產總值（GDP）將比基準預測低1%或更多，對商品出口依賴程度較低的印度相對受較小影響。另外，經濟疲軟導致的利率下降可能會影響銀行的盈利能力和信貸成本，但這對亞太地區市場的影響各不相同。

特朗普關稅對GDP的潛在影響