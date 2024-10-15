黃天祐下周接掌證監會 任期3年

港府昨宣布委任黃天祐下周日開始接替雷添良出任香港證監會主席，任期3年。黃天祐現為會計及財務匯報局主席，直至今年12月31日。

除會財局主席外，黃天祐多年來做過不少監管的公職，其中，2012至2018年出任證監會非執行董事，2007至2013年是聯交所主板及創業板（現稱GEM）上市委員會成員，2010至2016年又做過公司法改革常務委員會委員。

黃天祐表示，證監會是全球領先的證券監管機構，期待與董事局、行政總裁梁鳳儀和管理團隊緊密合作，必須把握機遇和擁抱挑戰，培育可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長、提升企業管治，並刺激創新。梁鳳儀稱，證監會將繼續根據現有策略重點，維護本港市場的廉潔穩健和持續推動市場發展。

雷添良則稱，證監會已在多個範疇取得進展，如提升香港的全球競爭力、加強與內地市場的互聯互通，維護市場的廉潔穩健和韌力；以科技及ESG（環境、社會及管治）引領市場轉型；以及提高本港市場抵禦危機的能力，以保障投資者利益。

另外，港交所行政總裁陳翊庭發表網誌，提到該所正準備一份推進結算周期改革的白皮書，預計明年上半年發布，並建設下一代結算和交收平台，目標明年底前確保現貨市場基礎設施日後有兼容「T+1」結算周期的能力。她說，提升香港市場競爭力和韌性的首兩個關鍵是速度和效率。