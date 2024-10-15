華太陽能企研解產能過剩
中國太陽能技術固然為全球領先，可惜產能擴張迅猛，雖曰能為未來太陽能發電的普及做好準備，但已令業界嚴重虧損，更演變成外貿風波。中國光伏行業協會受會內骨幹企業委託，周一召開「防止行業內捲式惡性競爭座談會」，一起商討怎樣「有序化解供需失衡，出清過剩產能等相關措施」。
至於太陽能裝機大廠隆基綠能升3.39%，持股以隆基等A股公司為主的南方太陽能ETF(03134)卻跌2.84%。
工信部推新能源車下鄉
其實上述協會今年中都開過會說加強打擊蝕賣惡性競爭云云，隆基表示有參加昨日的會議。然而，該企投資者關係部相關人士指，目前行業的生產安排是基於市場供需去調整，沒有哪一方要求減產，「行業還沒有明顯的改善，但是通過市場手段，行業逐漸也會好轉，但是需要時間，目前還沒有特別明顯的變化。」協會之後稱與會者有共識。
同樣惹「內捲」爭議的還有另一出口「新三樣」──新能源車。工信部副部長王江平昨稱，年底前將繼舉辦新能源汽車下鄉，並同步推動充電基礎設施下鄉，並會新增一批公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。
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