華太陽能企研解產能過剩

工信部推新能源車下鄉

其實上述協會今年中都開過會說加強打擊蝕賣惡性競爭云云，隆基表示有參加昨日的會議。然而，該企投資者關係部相關人士指，目前行業的生產安排是基於市場供需去調整，沒有哪一方要求減產，「行業還沒有明顯的改善，但是通過市場手段，行業逐漸也會好轉，但是需要時間，目前還沒有特別明顯的變化。」協會之後稱與會者有共識。