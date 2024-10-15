中滙學生專升本就業比率90%

他認為，由於學生的就業情況牽涉至職業院校在業界如何生存，所以對中滙而言，他們對相關數字的重視及緊張程度比學生為高。

中滙現時在大灣區主要開設廣州華商學院、廣州華商職業學院等院校，男女收生佔比為3比7。印不諱言，集團2019年上市時只有增城一個校區，曾給外界有單體學校的形象。不過，現在已同時發展廣州增城、肇慶四會及江門新會3個校區。增城佔地1,000畝，加上後面兩個校區後，總規劃面績3,000多畝，校舍面積總規劃規模比中大及港大加起來更大，因學生人數多，需要地方較多，如建宿舍、綜合體育館等設施。

他又提及，由於內地學生普通高考後，大學本科要讀4年，專科讀3年，但可「專升本」再讀多兩年（3+2，共5年）亦可拿到本科資格，拿本科時間相差不大。另外，中滙在各校區分工都有一些安排，低年班可於四會及新會上課，高年班在增城，因為較方便實習及找工作。

管理層財務保守 不發CB 早前內地教育股陷入監管風暴，他稱對集團影響不大，因觀乎他們辦學性質與培訓中心不同，而且是先收費再提供服務，現金流健康。他又表明，中滙現任管理層財務作風保守，不會發行可換股債券（CB），加上股息率逾7厘，於主要教育股中較高。