低價吸客 薩莉亞上季內地經營溢利增19%

日本連鎖平價意大利餐廳薩莉亞早前公布截至8月底止季度業績，內地（北京、上海及廣州）營業額錄529.87億日圓，經營溢利83.54億日圓。由於日圓兌人民幣貶值，業績演示材料上的100%以上升幅不能直接使用，實際表現必須除以文件提供的平均匯價推算，但就算如此，上財季營業額仍按年升14.49%，經營溢利更按年升19.94%，似乎未被消費低迷和餐飲「內捲」所吞噬。

北上廣同店銷售跌 薩莉亞社長松谷秀治稱，「中國部分地區出現類似日本泡沫經濟崩潰後的狀況……低價受歡迎」。不過，細看之下，上財季北京、上海、廣州的同店銷售分別按年倒退2.9%、6.6%及7.1%，其中上海和廣州已連續兩個財季錄得倒退，亦即上述一線城市的同店銷售已從疫後「需求大解放」的水平回落。

事實上，薩莉亞6月底在廣州的分店按年淨增36間，達186間，爬過上海成為最多薩莉亞的內地城市，反觀上海淨增幅僅7間，至164間，北京更淨減一間，至65間，可見擴店對業績的推動有相當影響。據了解，薩莉亞在內地也沒有直接加價，但由於廣州的「米蘭風肉醬多利亞飯」僅售18元人民幣，跟當地其他餐飲連鎖店相比較平，促進了客流增加。

擬斥2.3億廣州建廠 內地業務不無隱憂，且中日關係欠佳，薩莉亞仍加碼在華投資，廣州子企將斥約3,000萬美元（約2.34億港元）在當地建設新工廠生產醬汁、意粉、薄餅等，期望後年1月投產。松谷表示，這是把中國門店倍增至1,000間的部署。

另外，以公司提供的匯率推算，本港薩莉亞上財季同店銷售維持4.6%增長，收入6.68億元，經營溢利7,944.74萬元，按年各升9%及92.63%，反而6月底止一年門店僅多3間，達62間。