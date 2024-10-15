兩電商提早打雙11促銷戰

許冉預告3年聘萬名採銷員 兩大電商的促銷期再提早開始，今年活動期是歷來最長。其中，京東延續去年「又便宜又好」的主題，其首席執行官（CEO）許冉以人工智能（AI）數碼人坦言，目前市場競爭激烈，業內依然存在「惡性內捲」、劣幣驅逐良幣的現象。京東採銷是保障旗下商品「價廉物美」的守門人，預告在未來3年招募至少一萬名採銷人員，以在世界各地物色不同貨品，提供更多選擇予消費者。

她指，為進一步便利海外用戶和合作夥伴，至2025年底，海外倉面積將增加一倍，國際快遞服務將覆蓋全球6大洲主要國家。同時透過為合作夥伴提供全方位支持，今年活動期銷售額超過500萬元的商家數量預計按年增長超過50%，將有助「日銷破萬元」的小微商家數量按年增長逾兩倍。

她提到，在過去一年，集團持續加碼低價，參與京東百億補貼的商品數量按年多超過4倍，特別是針對服飾和美妝品類加大投入，吸引到更多消者費在平台上購置服飾。自2023推出的支持第三方商家增長「春曉計劃」已不斷升級，並引入更多具有特色的商家。截至今年第一季，京東第三方商家數量已超過100萬；第二季新增的商家數量按季增加逾四成。

淘天斥100億助商家引流量 對手阿里旗下的淘天集團今年將投入100億元，為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本，而參與活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。截至目前，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。

阿里副總裁、天貓總裁劉博表示，今年將為用戶作出「史無前例」的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長，而商家和商品報名情況超預期，對品牌商品在購物優惠期間的銷售增長充滿信心。今年適逢內地消費情緒回暖，淘天已把握先機，並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力。

除了優惠及服務攻勢外，AI賦能是新戰場。京東指，旗下京東雲言犀數字人已實現小時級製作，並推出雙人直播等多種功能。在大型促銷期間，包括京東雲言犀數字人在內的多款AI產品，都將免費開放給品牌商家試用。

阿里則提到，AI驅動的分析平台「生意參謀」自今年4月以來，已服務超過300萬家淘寶中小企業，而淘天的圖像及文本生成AI工具每周為逾100萬商家深度使用，其中74%商家表示每月約可省一個美工設計的人力成本，而付費會員「88VIP」人數超過4,200萬。

外資券商瑞銀預期，中國互聯網股股價短期保持波動，但終將回復基本面，認為京東短期內最有能力把握潛在的宏觀刺激因素，包括家電「以舊換新」計劃、房地產市場措施及消費券，將其港股目標價由168港元上調至250港元，重申「買入」評級。京東美股周一早段做好，阿里及拼多多卻各跌逾1%及4%。記者施德濂北京報道

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