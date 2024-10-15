30萬人申銀債 超購四成

歷年銀色債券保底息及認購結果

「保底息」為4厘的新一批銀色債券於昨午截止申請，政府發言人表示，據配售機構收集到的初步數據，認購金額約701.6億元，較目標發行額超購約40%，認購人數約30.1萬，兩者均未及去年，但由於認購金額高於目標發行額，預計最終發行額將提高至上限550億元。以此計算，認購18手或以下會獲全數分配。

發言人指出，以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整；配發結果將於下周一公布。

滙豐：平均認購額增 聯席牽頭行之一的滙豐稱，經該行認購人數及金額較去年溫和下跌，但客戶平均認購金額錄得輕微上升；逾半數申請經由數碼渠道進行，創新高。其中，超過五分之一為首次參與計劃，而去年有投資銀債的客戶中，41%在今年加大投資額。

另一牽頭行中銀香港的個金產品助理總經理梁美怡指，經該行認購銀債的金額創新高，線上渠道認購人數佔比按年上升。今年客戶平均認購約22手，較去年約20手為高，相信客戶會長期持有作收息之用，惟該行亦提供退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

渣打亦稱，客戶認購新一批銀債反應符合預期，認購金額與去年相若。