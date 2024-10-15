大灣區上季營商景氣挫 回暖在望

內地經濟持續不景氣，連帶第三季渣打大灣區營商景氣指數好壞參半，其中現狀指數由第二季的54.1降至50.6，創5季新低，但預期指數連升兩季至55.2。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指，調查呼應內地8月工業生產等數據增速低於預期的情況，惟補充若然調查今日重做，數據料有改善空間。

製造業貿易表現包尾 劉解釋，由於上述調查於8至9月進行，故數據未反映美中兩國先後減息，以及內地推出「組合拳」的政策刺激作用，所以推算第四季大灣區廠商的回應略好過第三季，有助提振大灣區企業營商信心。

至於明年首兩季數據反彈動力能否持續，他指要視乎政策落實情況及後續救市措施如何。

回看渣打大灣區上季的營商景氣指數表現，行業以製造業及貿易最差。現狀指數按季跌4.4點至49.5，預期指數跌0.2點至54.3。該行稱，數據與近期內地製造業採購經理指數（PMI）疲弱情況脗合，加上大灣區製造商密切關注特朗普會否當選美國總統，對中國原產產品加徵更多關稅，令預期指數受影響。

港預期指數急漲稱冠 調查又顯示，有44%及42%受訪廠商認為，其業務受外部及內部風險挑戰。

就外部風險而言，排首3位為較高通脹及利率、針對中國原產產品的貿易關稅和制裁，以及地緣政治衝突加劇，比率各有47%、42%及29%。至於首3大內部風險為中國經濟增長再次放緩、消費者或企業信心疲軟和行業內競爭激烈，佔比依次達46%、39%及35%。

在大灣區各個城市中，上季香港的現狀指數及預期指數表現兩極。現狀指數依舊敬陪末座，只微升0.2點至47.3；惟預期指數由49.7上升至58.8，是大灣區城市中表現最好。

劉健恆表示，香港的預期指數表現較佳料與減息重啟有關。被問到近期本地多區湧現吉舖及結業潮，調查顯示的樂觀預期是否與現狀背馳，他指由於調查僅訪問200家香港企業，不排除零售等行業表現會較參差，個別商舖結業亦未必與調查有衝突，加上香港是細小而開放的經濟體，只要中美兩國同步減息穩經濟，相信香港能夠從中受惠。