A股升及北水掃百億 恒指挫558後跌少截

財政部尚未揭曉財政刺激的規模，港股周一偏軟，恒生指數曾跌逾500點，但內地股市扭轉上周五頹勢，3大指數齊漲逾2%，並注入過百億元「北水」，收市跌幅有所縮窄。

恒指早段掙扎一會之後，曾插558點，低見20,693點，但其後拾級而上，午後倒升最多96點，高見21,348點，收市倒跌159點，收報21,092點。國企指數亦收跌40點，報7,579點；科技指數跌67點，報4,668點。

野村撐中資股漲一成 港股總成交額續回落至2,771億元，但再錄北水淨買入121.69億元，為3月22日後新高，且兩地港股通總成交額逾1,094億元，相當於主板成交39.5%。

野村着投資者別為財政部未有披露銀碼對中港股市氣餒，預料短期內向上動力未消散，MSCI中國指數有機會上試該行的最樂觀預測（78點），比現水位高約一成，況且人大常委會預期本月稍後開會，市場緊盯期間有大規模刺激的預期。內媒昨晚引述消息，指中央或未來3年發行6萬億元人民幣的超長期國債，用途包括幫助地方政府化解表外債務。恒指夜期曾彈335點，其後升154點，高水145點。