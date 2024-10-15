A股升及北水掃百億 恒指挫558後跌少截
財政部尚未揭曉財政刺激的規模，港股周一偏軟，恒生指數曾跌逾500點，但內地股市扭轉上周五頹勢，3大指數齊漲逾2%，並注入過百億元「北水」，收市跌幅有所縮窄。
恒指早段掙扎一會之後，曾插558點，低見20,693點，但其後拾級而上，午後倒升最多96點，高見21,348點，收市倒跌159點，收報21,092點。國企指數亦收跌40點，報7,579點；科技指數跌67點，報4,668點。
野村撐中資股漲一成
港股總成交額續回落至2,771億元，但再錄北水淨買入121.69億元，為3月22日後新高，且兩地港股通總成交額逾1,094億元，相當於主板成交39.5%。
野村着投資者別為財政部未有披露銀碼對中港股市氣餒，預料短期內向上動力未消散，MSCI中國指數有機會上試該行的最樂觀預測（78點），比現水位高約一成，況且人大常委會預期本月稍後開會，市場緊盯期間有大規模刺激的預期。內媒昨晚引述消息，指中央或未來3年發行6萬億元人民幣的超長期國債，用途包括幫助地方政府化解表外債務。恒指夜期曾彈335點，其後升154點，高水145點。
券商護航 安踏照瀉8%
然而，外界渴望內地的財政刺激能直接提振國民的購買力。安踏體育(02020)高毛利品牌「FILA」第3季零售額倒退，就算有中金、瑞銀和美銀等上調目標價護航，股價照挫8.69%，收報91.4元，為表現最差藍籌。麥格理略降安踏目標價至141元，但指「FILA」已經優於其他外國品牌，又說它與「安踏」牌十一長假期零售銷售有改善，兩者本季零售額有望按年各升10%及5%。
同業361度(01361)的主品牌和童裝品牌上季實體店零售額俱按年升約10%，電商平台流水亦按年升逾20%，股價仍挫4.08%。
新股消息方面，市傳內地輔助及自動駕駛解決方案供應商地平線獲阿里巴巴(09988)、法國航運巨頭CMA和寧波市政府等以基礎投資者身份捧場，正尋求以最多60億美元的估值上市，集資最多8億美元。
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