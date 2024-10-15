流動性指標急降 歷來最差

上月內地推出一籃子增量政策，明顯支持資本市場信心恢復，金融信貸市場反映一二。雖然被視為流動性好壞的狹義貨幣（M1）堪稱社會消費的晴雨表，9月底止按年跌幅擴大至7.4%，再創紀錄以來最大跌幅，但廣義貨幣（M2）按年增幅達6.8%，為4個月來最大升幅，內媒分析指，或因理財資金向證券回流。然而，兩者相減的「剪刀差」擴至14.2%，錄1996年4月後最大差距。

首9月新貸縮18% 針對M2按年增速進一步上升，內媒提及，近期內地股市交投回升，部分資金加速由理財等資管產品向證券回流，券商客戶保證金計入M2中，也帶動M2的增長。

不過，今年首9個月累計，新增人民幣貸款規模約16.02萬億元（人民幣‧下同），按年減少3.73萬億元或18.88%。按此計算，今年9月僅錄得1.59萬億元，遠差過市場預期的1.8萬億元，亦按年下跌31.16%。

分部門看，首9個月住戶貸款增1.94萬億元，其中，短期貸款增加4,024億元，反映樓按的中長期貸款增加1.54萬億元，意味9月短貸新增約2,700億元，略多於中長貸新增的2,300億元。

企業中長貸今年首9個月累增9.66萬億元，較去年首9個月增加的11.88萬億元，仍少增2.22萬億元或18.68%。

社融續靠政府發債 9月底，人民幣貸款餘額253.61萬億元，按年增8.1%。社會融資規模方面，首3季累增25.66萬億元，按年少增3.68萬億元或12.54%。單計9月，社融新增3.76萬億元，略高於預期的3.72萬億元，但仍比去年同期少增約3,600億元，而且繼續由政府發債「擔大旗」，佔1.54萬億元。