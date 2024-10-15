工信部預告今季出招谷消費

繼中國人民銀行、國家發改委及財政部之後，周一由中國工信部等部門接力舉行發布會。工信部揚言，第四季將會同相關部門，再推出一批促消費、擴內需的一些具體舉措，幫扶企業拓展市場、釋放活力。官方發聲愈趨頻密，外資投行愈翹首以待最快或本月底獲批提高額度的財政刺激措施，惟是否足以緩解低通脹難題仍有所保留。

野村證券及富瑞均在報告指，財政部的發布會與預期基本一致，即沒有提供明確的金額，但為潛在的刺激措施提供關鍵指示。野村指，財政方案追加規模，仍有待可能在本月底召開的會議揭曉。即將推出的財政刺激措施大部分可能用於填補地方政府面臨的財政缺口，但措施內容比規模更為重要。除此之外，政府可能考慮增加低收入群眾的社會福利並鼓勵生育。

投行仍憂低通脹難解 澳新銀行認為，財政部已概述一個旨在應對地方債務、金融及房地產風險的財政刺激計劃，並料將發債共兩萬億元（人民幣‧下同）。惟刺激計劃或不足以緩解低通脹問題，工業生產者出廠價格指數（PPI）未來數季恐維持負增長，故維持今、明兩年內地經濟增長預測為4.9%和4.3%。

不過，高盛卻決定上調中國今、明兩年的經濟增長預測，由4.7%及4.3%，分別調高至4.9%及4.7%。各地本季合共料有2.3萬億元專項債資金可安排使用，反映公共支出靠後發力，經濟反彈幅度將超出該行預期，已登場及暗示推出的寬鬆措施亦將推高明年經濟增長0.4個百分點，有助抵銷出口放緩等情況。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席經濟學家汪濤亦表示，若年底前可充分使用2.3萬億元資金，疊加房地產市場的支持措施，今年內地經濟增速有望更接近5%的目標。