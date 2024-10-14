股市估市：港股估值修復助延續升勢

港股在10月的首兩周均只有4日市，上周四恒生指數收升614點，惟全周計仍跌1,484點，終止了恒指連升3周、累漲5,366點之走勢。觀察資金流入之情況，港股後市未必就此「玩完」，甚至仍有機會繼續向上突破。

參考資金流向監察機構EPFR數據，截至10月2日止的5個交易日，海外主動資金在連續錄得65周淨流出後首次轉為淨流入。然而，投資者要有心理準備，由於港股本身仍欠缺基本因素支持，技術上亦甚為超買，每逢高位均易有獲利盤湧現，指數於未來一段時間仍會極其波動。

恒指市盈率仍偏低 事實上，現時港股估值相對外圍仍然大幅落後，年內屢創新高的標普500指數，現時市盈率約24.7倍，而恒指僅10.7倍。過去10年，恒指平均市盈率亦有11.3倍，現水平亦低於此數。走勢上，恒指此輪升勢由9月10日的16,964點起步，升至10月7日的23,241點，上周指數低位為20,190點，接近整個走勢的中間位20,103點，指數亦隨即反彈。

若從黃金比率的理論分析，這或意味指數升勢或未完結，恒指23,241點是短線阻力位，但未必是今年的高位；反過來看，假如指數失守20,100點，或是大市轉弱之兆。

海信家電目前預測市盈率約10倍，走勢上，股價日前隨大市升至35元的位置後回落，回吐至26.4元之100天線水平見支持，如整體大市升勢未完，該股亦有望延續升勢，現價具值博率。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）