行業剖析：新興科技撐起半導體業

近年，隨着人工智能（AI）、物聯網、5G及6G通訊技術及汽車電子等新興技術的快速發展，AI晶片及數據中心等高性能計算領域的需求日益增加，推動全球半導體產業發展。

據美國半導體產業協會（SIA）數據，截至今年8月，全球半導體市場的月度銷售額創歷史新高，並實現連續第5個月增長，按年增20.6%至531億美元。按地區計，除歐洲地區按年下降9%之外，美洲、內地、亞太及其他地區和日本的銷售額均實現正增長，分別增43.9%、19.2%、17.1%和2%。

內地推動晶片國產化 現時內地大力支持半導體產業發展，全球政治經濟形勢複雜多變下，國產自主可控亦為其最確定的發展趨勢之一。考慮到目前內地總體半導體製造產能仍有缺口，先進晶片領域更具提升空間，料未來國產替代和出口的發展空間巨大，行業有望受惠於發展趨勢和政策支持等實現估值修復，相關國產替代產業鏈前景可予看好。

此外，9月底颶風海倫妮襲擊美國東南部多個州份，全球高純石英砂主產區Spruce Pine小鎮受累而暫停開採至今，該材料作為全球半導體和太陽能拉晶的核心原材料，影響着全球相關供應鏈。有機構預計，目前產業鏈各環節石英砂和硅片庫存仍能支持數月至半年正常運作，若該地復產慢於預期，或將帶動高純石英砂及下游硅片價格反彈，相信行業有望藉供應短缺及需求增強下推動回暖。

同時，近日內地發布一系列救市政策後，市場仍憧憬政府陸續出台更多措施，使市場對內地經濟及股市前景信心大增，帶動A股及港股顯著轉強。至於中港股市未來走勢，仍待結合政策實際影響效果、全球宏觀經濟環境，以及後續政策力度來綜合判斷，惟半導體板塊仍值得留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）