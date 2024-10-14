拍賣消息：旺角銀主單位僅198萬推

多項細價銀主及法院令住宅物業推出市場拍賣，其中，旺角一個實用面積逾300方呎私樓銀主盤，僅以不足「兩球」推拍，呎價6,000多元。

環亞物業拍賣將於下周推拍上述通菜街鴻輝大廈中低層7室，為銀主單位，實用面積約310方呎，項目設有電梯，開價僅198萬元，呎價約6,387元。該廈一個中層6室，實用面積約335方呎，上月以約310萬元登記售出，呎價約9,254元。

李鄭屋邨劈34%翻拍 另外，忠誠拍賣於本周三推出約18項物業，包括長沙灣公屋李鄭屋邨兩個未補價第二市場銀主盤，大幅劈價翻拍；其中，信義樓中層30室，實用面積約277方呎，之前曾開價130萬元，最新減價45萬元，劈幅約34.6%，僅以85萬元第二市場價推拍，呎價約3,069元。另一個為仁愛樓低層15室，實用面積約358方呎，開價調低26萬元或約21%，以98萬元未補價開拍，呎價約2,737元。

黃開基拍賣行於同日推出約12項物業，當中，鄰近土瓜灣傲雲峰的木廠街錦堂樓，有高層16室單位，實用面積約326方呎，屬法院令物業，不提供樓契，開價228萬元，呎價約6,994元。同廈一個高層14室，實用面積約347方呎，於本月以約286萬元售出，呎價約8,242元。