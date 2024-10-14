二手市況：10大屋苑周末成交跌18%

新盤搶客，加上平盤被消化，中原表示，過去周末10大屋苑只錄約9宗買賣，按周回落約18%，期內3個屋苑零成交，而鰂魚涌太古城及康怡花園各錄約兩宗最多。

該行張光耀表示，太古城東山閣高層B室，實用面積約797方呎，套三房間隔，累減188萬元，以1,092萬元連租約易手，呎價約13,701元。

重陽節3日長假期間，10大屋苑錄約12宗買賣，中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊麗湖居5座高層E室，實用面積約446方呎，議價後以375萬元易手，呎價約8,408元，單位約7年貶值約9.2%。

上源三房呎售$7513 屯門半新盤連錄多宗蝕讓。市場消息透露，掃管笏上源6A座低層套三房戶，實用面積約792方呎，劈價185萬元，以595萬元成交，呎價約7,513元料屬項目低位，約8年帳蝕234萬元，跌價約28.2%。

利嘉閣林英傑稱，屯門兆康NOVO LAND第2A期Arreso第5座中層開放式戶，實用面積約245方呎，單日獲15組客睇樓，終以288.88萬元沽出，呎價約11,791元，約一年帳蝕約63.7萬或約18%。

新界大型屋苑每方呎成交價險守六千元。晉誠地產姚頌溏表示，青龍頭豪景花園28座低層B室套三房海景戶，連車位以835萬元轉手，呎價僅約6,042元，原業主2016年購入，帳面共損失85萬元。

ONE HOMANTIN傳貶18% 何文田屋苑近日爆發蝕讓潮。消息稱，ONE HOMANTIN第5座低層兩房戶，市傳成交價746萬元，呎價約15,639元，約8年貶值約18.2%。同區皓畋6座低層兩房戶，市傳以938萬元沽，較2016年購入價帳面低逾150萬元。