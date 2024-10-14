新盤交投旺 月飆4.6倍

新地代理總經理胡致遠稱，次輪銷售當日的大手時段售出逾80伙，其中共5組買家斥資約4,000萬至5,000萬元購入至少6伙。客源分布上，九龍東買家佔約35%最多，而港島區買家佔約10%，比首輪增加。最新加推的單位，涵蓋開放式至三房戶，實用面積236至692方呎，折實價509.55萬至1,890.69萬元，呎價約18,826至27,561元。