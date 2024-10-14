新盤交投旺 月飆4.6倍
天璽‧天售463伙 尚柏累沽逾九成
今月初港股開局做好，觸發財富效應，帶動新盤成交量反彈。據統計，本月一手市場截至昨日，不足兩周錄得約1,290宗成交，較上月同期僅230宗，急增逾4.6倍，屬7個月同期最多。啟德天璽‧天第1期連續兩個周末開售沽清，已售出約463伙最多，元朗尚柏累沽逾九成單位。
天璽‧天提價加推149戶
以啟德票王姿態出擊的新鴻基地產(00016)天璽‧天第1期，日前次輪銷售推售238伙即日悉數售罄。集團副董事總經理雷霆表示，次輪的向隅客比首輪更多，故即時加推價單5號，提供149伙，折實平均呎價約22,808元，部分單位輕微加價約2至3%。項目開售後8日內套現逾40億元。他預料，第四季樓市復甦步伐會加快，集團將繼續「推盤停不了」。
新地代理總經理胡致遠稱，次輪銷售當日的大手時段售出逾80伙，其中共5組買家斥資約4,000萬至5,000萬元購入至少6伙。客源分布上，九龍東買家佔約35%最多，而港島區買家佔約10%，比首輪增加。最新加推的單位，涵蓋開放式至三房戶，實用面積236至692方呎，折實價509.55萬至1,890.69萬元，呎價約18,826至27,561元。
麗新發展(00488)的元朗尚柏躋身三甲，開價時揚言「見血」蝕賣，成功以平價突圍。項目昨日完成次輪銷售沽出8伙，過去8日內累計售出約103伙，佔全盤112伙約92%。資料顯示，次輪出售的單位涵蓋一房戶至兩房戶，折實價283.8萬元起，平均呎價約11,395元，包括4伙連天台或連花園特色戶。
ONE JARDINE'S賣2914萬破頂
單計周末新盤市場錄逾370宗成交，較對上一周約466宗回落約20%，仍屬高位水平。
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨以招標形式首度沽出四房雙套連工人房單位，為25樓C室，實用面積1,175方呎，成交價2,914萬元，呎價為24,800元，創項目推售以來標準戶成交價及呎價新高。發展商指，新買家為同區換樓家庭。
Blue Coast II望今月搶客
此外，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，有望下半月接力開售。市場消息指，該盤過去3日已錄逾4,000張入票，按兩張價單共236伙計，暫超額認購逾15.9倍。集團執行董事趙國雄指，正檢討系內項目餘貨，價錢有調升空間。
長實營業部首席經理郭子威表示，將盡快公布Blue Coast II的加推消息。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，現時本地買家佔整體客源約60%，其餘約35%為內地客，有約5%為外籍人士。
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