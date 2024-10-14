減息後供平過租？

淘大兩房戶按揭供款比較

美國已經開始減息，香港供樓利率將逐步下降，但在高通脹重燃的威脅下，憧憬利率大跌有點不切實際。以下將以著名上車盤牛頭角淘大花園的一個近期成交單位作例子，計算其每月供樓金額中的本金及利息佔比，再比較現時每月租金，直觀地展示出究竟是「供平過租」，抑或是「租平過供」？

淘大花園E座兩房單位，近期成交價為408萬元，實用面積390方呎。以目前市場上按揭利率普遍鎖息位3.875厘、還款年期30年計算，若是資金相對充裕的買家，付出三成樓價做首期，毋須購買按揭保險，目前每月供款金額13,430元，首兩年每期約9,000元屬於利息；資金較緊絀的買家則比較辛苦，假設首期僅一成，按揭借貸高達九成，計及按揭保險費用，每月供款高達17,699元，當中約1.2萬元（首兩年）屬於利息。

該單位的月租參考網上租盤平台數據，現時月租叫價介乎14,300至15,500元。值得注意的是，租樓大多屬於全包形式，租客毋須負擔物業管理費、差餉、地租等費用。而業主要負擔上述雜費，計及各項支出之後，繼續租樓仲抵唔抵？