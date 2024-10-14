氣候變化影響經濟 造就投資機遇

Joanne Khew相信氣候變化將對實體經濟產生影響。

與氣候變化相關的企業趨勢愈來愈受到重視，根據國際能源署（IEA）的預估，到2030年氣候轉型每年將需要約兩萬億美元（約15.6萬億港元）的資金。瀚亞投資（Eastspring Investments）的ESG（環境、社會及管治）專家Joanne Khew接受本報訪問時稱，相信氣候變化將對實體經濟產生影響，並隨着時間的推移變得更加突出；投資者需要尋找機會和篩選出能夠在這一趨勢下可持續經營的公司。

她表示，隨着時間推移，考慮到包括氣候變化在內的ESG因素，相信能為投資者提供更好的（經風險調整後）回報，因涉及公司是否治理良好，並如何行動來在氣候和自然相關變化加速的未來中處於有利地位。

瀚亞夥保誠編製框架 瀚亞投資與保誠此前共同編製《資本市場氣候轉型投資框架白皮書》。此框架為資本市場的投資者提供一個實用解決方案，以篩選採取氣候轉型行動的公司，包括致力減排並正邁向實現氣候目標的「棕色轉綠色」產業或「棕色轉淺棕色」產業的公司，擴大可投資範圍。所謂「棕色」是高碳排放的產業，「綠色」則相反，屬於業務純粹涉及清潔技術或可再生能源的公司。

Khew表示，該框架旨幫助機構投資者及早識別和選擇正在採取氣候轉型行動的公司，並監測可能需要關注的因素，確保這些公司走在正軌上，而符合框架的公司在應對氣候變化的未來方面可能擁有最佳的起跑線。