日首相：無計劃加消費稅

日本首相石破茂上任後，他的經濟政策取態一直備受外界關注，尤其目前日本正處於貨幣政策轉向的關鍵轉捩點，試圖擺脫長期低息環境，邁向更正常的貨幣政策新常態。石破茂表示，他在擔任自民黨總裁的3年任期內，不會考慮提高消費稅；又稱不會干預日本央行的貨幣政策決定。

石破茂表示，希望在不改變現行10%消費稅率的情況下為社會安全計劃提供資金，惟同時稱「沒有考慮降低消費稅，目前也不打算提出此議題」。他補充指，不會考慮前任首相岸田文雄今年為幫助家庭應對持續通脹而採取的單次減稅措施。

他說︰「人們正在遭受物價上漲的影響，但政府同樣受到影響。」他認為要仔細地研究不同稅項調整可能會產生的影響，才再作決定。資料顯示，截至上一財政年度末，日本的公共債務佔國內生產總值（GDP）比率已達到2.63倍，為所有發達經濟體中最高，某程度上是由於日本央行長期推動量化寬鬆政策，導致政府要加大發債規模才能夠滿足貨幣供應增加的目標。

不會干預央行幣策事務 不過，隨着日本開始退出負利率及超寬鬆貨幣政策，政府債務高企的問題可能會成為關注點。另外，早前曾表示日本不適合進一步加息的石破茂亦一改口風，稱「不會干預貨幣政策事務」，又指央行的任務是實現物價穩定，無論政府說甚麼，日本央行都會對政策做出單獨的決定。