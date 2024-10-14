施羅德籲MPF加入另類投資 助分散風險

近期強制性公積金（MPF）整體表現受惠於港股回升而做好，但前事不忘，之前兩年多的時間港股一潭死水，大多數港人賴以養老的MPF亦虧損慘重。本港最大MPF解決方案服務供應商之一施羅德投資建議當局，應該向世界其他主要退休基金學習，將波動性較低的「另類投資」納入MPF可供選擇的範圍，讓港人可以享有相對穩定的長遠退休投資回報。

對沖基金最多人有興趣 所謂另類投資是股票、債券、現金存款等常規投資產品以外的其他選擇。施羅德香港退休業務總監劉以浩表示，集團今年做了一個大型的調查，隨機訪問1,000名20歲以上、60歲以下未退休的香港人，發現53%人士對另類投資有認識，並持有至少一種另類投資產品。

59%受訪者對於其退休投資基金中加入另類投資產品感興趣，原因包括認為可分散風險和為退休金提供資產增值機會。至於受訪者有興趣加入退休投資之內的三甲分別是對沖基金（77%）、保險相連證券（54%）、私募股權（52%）。

對此，該公司亞洲區多元資產及固定收益管理總監于學宇解釋，在設立投資組合的時候，通常會希望用不同的多元資產，在中長期用比較穩健的方式來產生一個比較具有吸引力的回報，也希望能夠借用這不同資產類別的不同的關聯性（Correlation）來分散風險。

巨災債券回報穩定上揚 他續表示，例如巨災債券（Catastrophe Bond）在過去約20年都在穩步上升，不受股市波動的干擾。對於在全球數一數二長壽的香港人來說，這類另類投資可較長時間提供穩定回報。

環顧全球，包括美國、加拿大、澳洲等的退休基金都有加入另類投資。例如加國最大退休基金Canada Pension Plan有逾四成的投資在私募股權和房地產資產等。澳洲最大退休基金AustralianSuper亦有約35%資產投放在物業、基建和私募股權等。

亞洲方面，劉以浩說，新加坡的退休基金有10至15%資產投放在另類投資，但香港MPF在另類投資的比例仍是零，希望當局能考慮將另類投資納入MPF內，未必需要一步便跟加拿大、澳洲看齊，或者由10%開始，為香港人的退休投資提供更多選擇。