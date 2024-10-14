印尼擬封鎖華電商巨頭Temu

中國與西方經濟體逐走向貿易脫鈎之際，同時正在尋求與「全球南方」加強經貿合作，以此對抗以美國為首的西方陣營。然而，作為世界人口第四大國的印尼，卻提高對中國的貿易壁壘。印尼通訊及訊息部長Budi Arie Setiadi正向應用程式（App）店營運商進行查詢，希望封鎖中國電商巨頭拼多多旗下跨境電商平台Temu。

據印尼官員的說法，封鎖Temu是希望及早保護國內的中小型企業，以免本地企業受到惡性競爭的衝擊。拼多多旗下的Temu近年在海外取得不錯的發展，其作為低成本跨境電商平台，主打平價產品，並且由中國的工廠直接發貨至海外，進一步降低成本，與亞馬遜等其他國際電商平台相比，Temu有着極大的價格優勢。

或阻投資當地同業 近年內地政府亦鼓勵企業「出海」開拓新市場，惟歐美一直對於中國企業諱莫如深，導致許多中資企業在海外發展並不順利，而東南亞市場是少數中國企業能夠成功打入的市場。

而除了Temu外，印尼當局甚至研究把類似的封鎖措施用在Shein等中國電商平台。印尼去年已迫使中國科技巨頭字節跳動旗下短片分享平台TikTok，關閉其在該國的電商服務；後來TikTok同意收購印尼科技公司GoTo旗下電商業務的多數權益，以此來保留當地的電商業務。

印尼官員還表示，可能會阻止Temu對當地電子商務平台的任何投資，雖然目前未聽說過任何此類計劃。今次消息涉及的各持份者均未有回應媒體查詢。Shein則表示未有在印尼展開業務。