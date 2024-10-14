CPI首9月僅升0.3% 遠遜官方目標

西方主要經濟體擔心物價上漲壓力「翻兜」之際，國家統計局公布，內地9月居民消費價格指數（CPI）按年升幅降至0.4%，低過市場預期，撇除食品及能源的核心CPI按年升0.1%，為2021年2月後新低。首9個月計，CPI按年僅升0.3%，離官方目標「九條街」，核心CPI按年僅升0.5%。

不計食品及能源的通脹主要用來衡量貨幣政策寬緊是否合理，但對普通家庭來說，兩者正是最重要的生活成本，漲幅過快有壓縮其他消費之虞。

上月新鮮蔬菜貴22% 事實上，9月內地食品價格按年漲3.3%，其中豬肉價按年飆16.2%，新鮮蔬菜按年更飆22.9%，對CPI按年漲幅的貢獻分別高達0.21個百分點和0.48個百分點，即合共0.69個百分點，也就是說，扣除豬肉和鮮菜後，通脹即為負值，難怪社交網絡上不難發現內地居民拍片抱怨菜價貴，所幸牛肉價格和羊肉價格分別按年跌13.1%和6.4%，以及糧食價格按年跌0.7%可以「幫補」一下。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，為菜價發愁背後是可支配收入增長放緩，關注當前的就業市場競爭激烈對工資構成壓力，並拖低服務的CPI（上月按年升0.2%，比消費品低0.3個百分點），由於內需依然疲弱，內地CPI短期內仍會在0至0.5之間浮動。

首9個月累計，內地食品價格按年仍跌1.2%，主要「受惠」牛肉和羊肉分別跌10.9%和6.3%，以及蛋類和奶類分別跌5.5%和1.6%。不過，居住成本方面的水電燃料按年升0.6%；醫療保健則按年升1.4%，主要是中藥和醫療服務分別升4.1%及1.8%，抵銷西藥的跌幅。

茅台批發價下試2300 CPI亦會把食品和煙酒加起來，首9個月相關價格按年跌0.4%，其中酒類按年跌1.3%。巧合地，2024年飛天茅台原箱批發價昨日跌20元（人民幣‧下同），險守每瓶2,300元大關，散裝則持平於2,240元。

中國酒業獨立評論員肖竹青表示，餐飲、送禮市場低迷之際，原有消費主力房地產、大基建和金融行業處於「深度調整」均衝擊高檔白酒的需求，貴州茅台擴大客源、消費場景與服務模式轉型何時見效尚待觀察。

中國CPI按年表現