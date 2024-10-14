汽車製造業PPI按月跌0.2%

汽車製造是中國的支柱產業，佔內地零售額約10%，新能源車更被封為中國出口「新三樣」，戰略意義重大。新出爐的9月份工業生產者出廠價格指數（PPI）顯示，汽車製造業的PPI按月再跌0.2%，首9個月累計跌幅為1.9%，跟今年首8個月相同。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟提到，9月新能源車整車製造價格按月跌0.1%，鋰離子電池按月跌0.3%。居民消費價格指數（CPI）報告則顯示，新能源及傳統燃油小汽車的價格更按年分別跌6.9%及6.1%，可幸的是跌幅有所收窄。

乘聯會：劈價有所收斂 中國乘用車市場信息聯席會則表示，隨着各地「以舊換新」政策陸續出台，國家呼籲反「內捲」後，終端售價也開始趨穩，7至9月減價促銷明顯少過2至4月，消費者觀望情緒進一步緩解推動車市回暖。

該會公布，9月全國狹義乘用車零售銷量210.9萬輛，按年增長4.5%，結束此前連續5個月的跌勢，按月則升10.6%，為連續兩個月有增長；今年以來累計1,557.4萬輛，按年升2.2%。

狹義乘用車指房車、MPV（多用途車）及SUV（運動型多用途車）。上月新能源狹義乘用車的零售銷量為112.3萬輛，按年升50.9%，佔售出新車的比率達到53.3%，連續3個月高於50%，以此可知傳統燃油車的銷量按年跌22%左右。

該會表示，國家近期安排超長期特別國債資金支持消費品「以舊換新」，提升汽車報廢更新補貼標準的效果良好。隨着報廢更新政策進一步發力，以及此外，南美洲等市場復甦帶挈自主品牌上月出口達到36.2萬輛，按年增長22%，而合資與豪華品牌出口按年亦升20%至7.3萬輛。