華生產物價連跌24個月

上月PPI挫2.8%半年新低 終端產品出廠價逾10載最傷 內地第三季經濟增長數據本周五出爐前，國家統計局昨公布，9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.8%，差過預期，更是半年新低，連續24個月為負數，可見企業盈利面臨不小壓力。更甚者，面對終端市場的產品出廠價格按年跌1.3%，乍看輕微，但倒查12年未有如此跌幅。中央近日「連環拳」救市或許令數據改善，但上月數字仍盡顯內需疲弱，經濟師亦指，政策對擺脫「通縮螺旋」難望有立竿見影的成效。

「生產資料」降幅擴至3.3% PPI可分為兩部分，對大數影響較多的是「生產資料」——廠商購進用以生產的物資，上月按年跌幅擴至3.3%，拖低PPI約2.41個百分點，其中採掘（煤炭、礦石、原油等）按年跌2.5%。

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀上月PPI數據時指出，國際油價下行導致石油和天然氣開採業價格按年跌逾10.1%。同時，即使政策提振預期帶挈鋼材需求下半月出現恢復迹象，9月全月黑色金屬冶煉和壓延加工業價格仍按年跌11.1%。此外，房地產市場仍處於調整期，加上部分地區遭遇強風雨天氣，建材需求整體偏弱，非金屬礦物製造業價格按年跌5.1%。

她不否認內地市場有效需求不足，跟國際大宗商品價格波動和去年基數高，一起拖累9月份PPI按年跌幅擴大。

事實上，面對終端市場的產品「生活資料」之出廠價格按年跌幅擴大至1.3%，這個跌幅起碼是2012年9月以來未見，差在其對PPI的拖累僅得0.35個百分點。按月計，上月跌0.1%，連續12個月都未曾高過零。「生活資料」可分為食品、衣着、一般日用品，以及耐用消費品，上月按年跌幅分別為1.6%、0.3%、0.3%及2.1%。

首9個月累計，內地整體PPI按年跌2%，國統局公告上30個主要行業當中，多達21個錄得出廠價格低於去年同期。廣發証券表示，財政部長藍佛安上周六一句「還有其他（逆周期財政刺激）政策工具也在研究中」，應該是針對人口、消費和投資的措施，參考2008年「四萬億救市」、2016年「棚改貨幣化加供給側改革」、2020年疫情特別國債幾個中央提高廣義財政赤字率的經驗，PPI大機率會上行，A股的股本回報率（ROE）也會顯著提升。

通縮螺旋短期難望擺脫 法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，過去內地的經濟政策側重於產能擴張，撞正內需不足就造成現在的通縮，拖累企業盈利下滑，繼而影響就業等等。財政部雖然展示了擴大財赤去刺激經濟的決心，上周六的發布會卻未有太多講述如何推動內需消費，恰恰這才是擺脫通縮的關鍵。

他又指，就算今季決定增發國債，也要等到下季才找到項目並落實，財政刺激對擴大投資、提振物價和經濟增長的作用，或要等到明年次季才體現出來。

此外，他相信單是推動樓市去庫存就要3萬億元人民幣，補充6大國有銀行的資本也要3萬億元人民幣（計及未來幾年盈利較弱和TLAC，即總損失吸收工具），但市場仍觀望有更多措施。

人幣兌每美元或企7算 人民幣方面，吳卓殷估計兌每美元今年底能企在7算，因為內地減息對人民幣的不利影響有美國減息對沖掉，且內地總算有「政策底」，「預期無原先咁差」，但表現未必能夠媲美其他非美貨幣，後續的隱憂在於美國通脹會否回升，拖慢美國減息。

中國PPI按年變化 生活資料PPI按年變幅