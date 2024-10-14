比亞迪：歐洲車企迴避競爭 進軍德國具信心

李柯指出，市場的激烈競爭讓中國汽車製造商變得「非常具有競爭力」，歐洲汽車製造商則反之，甚至試圖迴避競爭。她亦批評歐盟即將對中國製造的電動車徵收關稅，直言這是消費者的損失。

分析憂平價電動車加劇寒冬 她又相信，比亞迪很快就能打開德國市場，說服德國人購買比亞迪的汽車。「我們需要給他們一些時間來建立對比亞迪的信任。」未來比亞迪將成為歐洲汽車市場的重要參與者。由於公司的策略是建立長期影響力，因此正在擴大德國銷售團隊，以贏得消費者信任。

另邊廂，歐洲車廠亦計劃推出大量平價電動車款，以應對產業的「寒冬」。巴克萊銀行分析師Henning Cosman估計，全球汽車製造商今年將在歐洲推出100多款全新的電動車，但他補充說，由於銷售競爭激烈，更便宜的價格可能會導致「電動車寒冬」。

與此同時，歐盟將實施更嚴格的新碳排放標準，意味銷售傳統燃油車的利潤會進一步下降，而來自中國的平價電動車亦理所當然地是歐洲車廠不得不重視的挑戰。法國車廠雷諾（Renault）的行政總裁Luca de Meo此前曾表示︰「我們是來戰鬥的。」他提到公司正面臨眾多挑戰，包括市場競爭、歐洲需求疲軟以及美國汽車庫存上升。

製造商籲歐盟推遲碳排新規 歐盟新的碳排放目標明年生效後，汽車產業面臨的壓力將再次增加。新規要求汽車製造商透過增加電動和混合動力汽車的比例，減少其銷售車款的碳排放，否則將面臨巨額罰款。顧問公司AlixPartners稱，一些歐洲汽車製造商正在呼籲放寬或推遲新規的執行，以避免歐洲車廠失去競爭力。Stellantis行政總裁Carlos Tavares上周亦表示，上述新規則將增加大量的額外成本。