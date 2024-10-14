美股業績期 公司盈利成後市關鍵

美股正式開始新一季業績期，本周打頭陣的除了有一眾華爾街大行外，還有大型藍籌股如強生、串流影視平台Netflix等。考慮到美國通脹回落進展仍充滿變數，減息的步伐可能會相應放緩，企業的盈利增長表現，將是能否繼續支撐美股高估值的關鍵，其中尤其值得關注的是企業管理層對消費需求的看法。

零售銷售預示經濟狀況 本周值得留意的數據，包括美國9月零售銷售表現，市場預期按月增幅為0.2%。雖然預期增長不算顯著，但由於美國的國內生產總值（GDP）中消費的佔比近七成，任何經濟疲弱的早期徵兆，通常會率先反映在消費數據。再者，零售銷售向來有「恐怖數據」之稱，因為市場對該數據的預測經常會失準，繼而導致金融市場波動。

富國銀行的研究報告指出，在前一個月（8月）的數據反映出消費者已經「更加挑剔」，不同商品之間的銷售表現分歧，惟暫未見消費者削減開支的信號。另外，美國個人收入及開支數據亦反映出消費的基礎穩固，消費開支的增加是基於收入增加，而不是以犧牲儲蓄率作為代價。

在此之前，華爾街投行高盛亦下調了美國經濟出現衰退的機率預測，而市場基本上已反映經濟「軟着陸」的基本情景，似乎未有明顯的信號能夠令市場信服經濟衰退即將出現，而這使得激進減息預期持續降溫。

另外，最近一年因為人工智能（AI）而熱炒的半導體股要迎來放榜日的考驗。荷蘭光刻機生產商ASML、全球最大晶圓代工廠台積電都會在本周放榜，這兩家公司的業績表現將會是整個行業的風向標，畢竟台積電主導了先進晶片生產，其收入表現基本上等同英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）、高通（Qualcomm）等無廠半導體公司的訂單。

歐本周或降息0.25厘 另邊廂，歐洲央行將於本周四公布議息結果，市場普遍預期該行會把存款利率下調0.25厘，以反映通脹回落，以及潛在的經濟下行風險。

富國銀行預期，歐央行在之後的每次會議上將會繼續以此幅度減息，直到2025年首季；然後開始放緩減息步伐，改為每個季度才減息0.25厘。換言之，到明年底時，歐洲央行的存款利率料將降至兩厘。

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