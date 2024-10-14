美萬聖節支出料減5% 消費降級衝擊零售業

美國經濟增長仍然穩健，原因在於佔經濟最大比例的消費開支依然在增長當中。然而，在美好的表象之下，美國零售業確實有轉弱迹象，美國全國零售聯合會（NRF）的調查估計，今年消費者在萬聖節的開支將會下跌近5%至116億美元，扭轉了此前連續3年的上升勢頭。另外，投資銀行高盛亦指出，美國開始出現「消費降級」的趨勢，即消費者更願意購買平價商品。

估人均消費縮至103美元 NRF的調查顯示，今年美國消費者在萬聖節的人均消費預測為103.63美元，比去年減少4.62美元，主要的降幅在於賀卡和服裝的銷售。調查又發現，有47%的受訪者表示今年在10月之前已提早購買萬聖節相關的物品，顯著地高於5年前的37%，以及2014年時的32%。

近期許多零售商的業績都反映出美國人更加節儉，儘管整體消費的開支沒有減少，但一些迹象仍顯示出「消費降級」的趨勢。比如連鎖快餐店麥當勞在美國推出5美元套餐，以此重新吸引客戶；而一些奢侈品店的業績低迷之際，以類近批發方式折扣價出售商品的會員制超市Costco，業務卻反而有所增長。

Debevoise & Plimpton LLP合夥人Erica Weisgerber形容：「今年對於各類零售商來說都是一場完美風暴。」通貨膨脹、高昂的營運成本和消費者開支放緩，對實體零售商來說尤其具有挑戰性，線上零售商則在激烈競爭中苦苦掙扎。

連鎖店加大折扣吸客 另邊廂，高盛的研究告指出，「消費降級」的現象已經蔓延至高收入群體，零售商亦開始用更多的折扣去吸引客戶。低收入消費者則開始普遍地減少支出，雖然在必需消費品上的需求表現穩定，但花費在奢侈品、化妝品方面的開支較少。

以為連鎖百貨公司Nordstrom為例，該公司以「Nordstrom」品牌營運的連鎖奢侈品店收入普遍錄得持平甚至倒退；反而以折扣價作為招徠的「Nordstrom Rack」的分店銷售額普遍出現上升。由於服務業通脹──特別是住屋成本（包括租金）仍然高企，消費者亦不得不減少其他方面支出，這也是導致「消費降級」愈來愈普遍的原因。