行業分析：房託基金受惠減息周期

房地產信託基金（REIT）過往兩年由於受貨幣緊縮政策影響，連續兩年陷入不景氣，但隨着減息周期啟動，將為REIT迎來曙光，成為受惠於減息周期的產業，可考慮作長線布局。

因為高利率環境影響，過往REIT價格明顯受壓，隨着貨幣政策轉向寬鬆，屬於息口敏感的房地產及REIT等產業都有正面影響。根據過往經驗，進入減息周期，REIT股價表現都優於其他產業，而減息6個月後，股價升幅能夠高於標普500的機率甚至接近九成。

有數據顯示，全球房地產股票基金今年上半年平均升幅僅1%，明顯低於科技股的兩成多，但踏入下半年，科技股基金升幅明顯收窄，或者甚至轉跌，反觀全球房地產股票基金受惠於減息利好消息影響，平均升幅有可能超過一成。

過往兩年，科技股受惠人工智能（AI）增長勢頭表現凌厲，但預計科技股2025年後盈利增長將可能放緩，反之其他產業的基本面復甦可有利於「追落後」。以REIT產業為例，受惠減息刺激，預計在2025年的盈利表現可急起直追，讓REIT表現可期待。

首選倉儲數據中心等 隨着AI急速發展及人口老年化的趨勢，若以REIT作布局，可考慮增長型的部署，如倉儲、數據中心、醫療REIT等，至於物流、旅館、住宅、購物中心等為為次產業布局。根據統計，以美國整體上市REIT的營運現金流量變化，今年第二季較第一季大幅增加，而醫療保健REIT第二季營運現金流量變化也同步上升，可見REIT後市表現可看高一線。

若美國通脹持續趨向緩和，減息可望持續，對REIT資產表現將是正面影響。另外，從產業基本面看，提供電塔、數據中心、倉儲中心等也是屬於市場需求的設備，一般使用是屬於長期合約及較具穩定性使用需求，對投資而言也提供較高的穩健性。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊