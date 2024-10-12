內地生專才搶租入伙盤

University Hill近期租賃活躍，租金回報率達3.9厘。

3區暑假錄近1200宗 個別回報逾4厘 本港一手樓新供應增加，樓價持續受壓，相反近年租賃需求不斷上升，入伙盤租盤都被快速消化，單在7至8月暑假期間，啟德、將軍澳日出康城等及大埔白石角等區的新屋苑，共錄近1,200宗租賃成交，部分單位成交呎租已逾60至70元水平，個別單位租金回報率更逾4厘水平。

白石角租務370宗 年增五成 位置毗鄰科學園及大學的大埔白石角，近年有不少新落成的私人屋苑，租盤間隔由開放式至面積逾千方呎大單位都有選擇，同樣受市場追捧，當中不乏鄰近上班人士及內地學生。美聯汪子龍表示，全區在7至8月暑假期間，合共錄約370宗租賃成交。資料顯示，若與去年同期相比，該區租務成交量按年顯著增加逾50%。

University Hill呎租逼60元 樓齡最新的University Hill項目，近期租賃成交活躍，在過去7至8月期間錄約70宗，當中2B期5座中層A6室，實用面積約218方呎，開放式間隔，內地學生以每月1.3萬元承租，呎租約59.6元，屬區內高位，以去年購入價計，回報率約3.9厘。同區海日灣II第8座中層一個實用面積276方呎單位，亦以月租1.42萬元租出，呎租約51.4元。

區內租盤充裕，美聯張銘新稱，全區現時有約180個單位放租，入場月租約1.25萬元，為雲滙實用面積約278方呎單位；而University Hill有約49個租盤，一房叫租約1.5萬元起；同系列Silicon Hill第1座低層B5室，實用面積約403方呎，月租叫價1.65萬元，為兩房入場租盤，呎租約40.9元。

啟德THE HENLEY I呎租逾72元 啟德為近年一手供應集中地，每年都有新盤入伙，雖然樓價因而受壓，但區內租盤一直受歡迎，更受內地專才追捧。據中原資料，在過去7至8月，該區錄逾394宗租賃成交，由於區內配套漸趨完善，大型商場及康樂設施陸續開幕，吸引東九龍及港島東傳統住宅區的租客轉投，令租盤需求向上。

交投持續攀升，帶動租金上漲，暑假期間部分單位成交呎租已突破70元。THE HENLEY I低層B座中層G室，實用面積約208方呎，開放式設計，以每月1.5萬元租出，呎租約72.1元，租金回報率約3厘。同區維港1號單月曾錄逾30宗租賃成交，其中2B座高層B室，實用面積約329方呎，一房間隔，月租1.7萬元，呎租約51.7元。原業主今年3月才購入上址，租金回報率約2.8厘。

全區134伙放租 1.5萬起 據中原網站資料，全區現有約134個單位放租，月租叫價最低約1.5萬元，包括天寰天海匯3座實用面積約272方呎單位，開放式間隔，呎租約55.1元。同區一房及兩房入場租盤均為啟德1號單位，分別叫租1.6萬元及1.75萬元起，其中2B座兩房單位，實用面積約452方呎，屬開放式廚房設計，每方呎叫租約38.7元。

日出康城LP6三百呎1.55萬租出 將軍澳日出康城及鄰區新項目相繼入伙，大批租盤推出市場，都被快速吸納。中原資料顯示，在過去7至8月暑假租賃市場高峰期間，日出康城二手盤屋苑連同鄰近峻瀅及海茵莊園，合共錄得近420宗租務成交。事實上，自從將軍澳跨灣連接路、將軍澳－藍田隧道啟用後，區內租務需求平穩向上，加上屋苑樓齡新，戶型較多元化，除外區租客外，亦吸引區內傳統屋苑租戶承租。

海茵莊園呎租64.5元 當中，日出康城LP6第5座高層G室，實用面積約306方呎，月租1.55萬元租出，呎租約50.7元。原業主於2018年樓市高峰期間購入，回報率近3.5厘。另外，鄰區樓齡較新的海茵莊園頻錄租務成交，包括2座中層C3室，實用面積約217方呎，開放式設計，獲外區學生租客以1.4萬元承租，呎租約64.5元。原業主於今年4月購入單位，現享有約4.1厘租金回報。

香港置業劉浩勤指，日出康城及鄰區現時有逾180個單位放租，區內一房單位較受租客追捧。據該行網站資料，其中，海茵莊園一個低層實用面積約287方呎租盤，一房間隔，叫租1.2萬元，呎租約41.8元。至於LP6一房租盤，叫租1.3萬元起。峻瀅II個別兩房戶，實用面積約511方呎，月租叫價1.43萬元，呎租約28元。

白石角屋苑暑假租務交投 自將軍澳跨灣連接路及將藍隧道啟用後，日出康城租務增。 啟德入伙盤在過去7至8月期間，錄逾394宗租賃成交。 日出康城及鄰近屋苑暑假租賃個案 啟德屋苑暑假租賃成交