產經

內地生專才搶租入伙盤

University Hill近期租賃活躍，租金回報率達3.9厘。 University Hill近期租賃活躍，租金回報率達3.9厘。
University Hill近期租賃活躍，租金回報率達3.9厘。
3區暑假錄近1200宗 個別回報逾4厘
本港一手樓新供應增加，樓價持續受壓，相反近年租賃需求不斷上升，入伙盤租盤都被快速消化，單在7至8月暑假期間，啟德、將軍澳日出康城等及大埔白石角等區的新屋苑，共錄近1,200宗租賃成交，部分單位成交呎租已逾60至70元水平，個別單位租金回報率更逾4厘水平。
白石角租務370宗 年增五成
位置毗鄰科學園及大學的大埔白石角，近年有不少新落成的私人屋苑，租盤間隔由開放式至面積逾千方呎大單位都有選擇，同樣受市場追捧，當中不乏鄰近上班人士及內地學生。美聯汪子龍表示，全區在7至8月暑假期間，合共錄約370宗租賃成交。資料顯示，若與去年同期相比，該區租務成交量按年顯著增加逾50%。
University Hill呎租逼60元
樓齡最新的University Hill項目，近期租賃成交活躍，在過去7至8月期間錄約70宗，當中2B期5座中層A6室，實用面積約218方呎，開放式間隔，內地學生以每月1.3萬元承租，呎租約59.6元，屬區內高位，以去年購入價計，回報率約3.9厘。同區海日灣II第8座中層一個實用面積276方呎單位，亦以月租1.42萬元租出，呎租約51.4元。
區內租盤充裕，美聯張銘新稱，全區現時有約180個單位放租，入場月租約1.25萬元，為雲滙實用面積約278方呎單位；而University Hill有約49個租盤，一房叫租約1.5萬元起；同系列Silicon Hill第1座低層B5室，實用面積約403方呎，月租叫價1.65萬元，為兩房入場租盤，呎租約40.9元。
啟德THE HENLEY I呎租逾72元
啟德為近年一手供應集中地，每年都有新盤入伙，雖然樓價因而受壓，但區內租盤一直受歡迎，更受內地專才追捧。據中原資料，在過去7至8月，該區錄逾394宗租賃成交，由於區內配套漸趨完善，大型商場及康樂設施陸續開幕，吸引東九龍及港島東傳統住宅區的租客轉投，令租盤需求向上。
交投持續攀升，帶動租金上漲，暑假期間部分單位成交呎租已突破70元。THE HENLEY I低層B座中層G室，實用面積約208方呎，開放式設計，以每月1.5萬元租出，呎租約72.1元，租金回報率約3厘。同區維港1號單月曾錄逾30宗租賃成交，其中2B座高層B室，實用面積約329方呎，一房間隔，月租1.7萬元，呎租約51.7元。原業主今年3月才購入上址，租金回報率約2.8厘。
全區134伙放租 1.5萬起
據中原網站資料，全區現有約134個單位放租，月租叫價最低約1.5萬元，包括天寰天海匯3座實用面積約272方呎單位，開放式間隔，呎租約55.1元。同區一房及兩房入場租盤均為啟德1號單位，分別叫租1.6萬元及1.75萬元起，其中2B座兩房單位，實用面積約452方呎，屬開放式廚房設計，每方呎叫租約38.7元。
日出康城LP6三百呎1.55萬租出
將軍澳日出康城及鄰區新項目相繼入伙，大批租盤推出市場，都被快速吸納。中原資料顯示，在過去7至8月暑假租賃市場高峰期間，日出康城二手盤屋苑連同鄰近峻瀅及海茵莊園，合共錄得近420宗租務成交。事實上，自從將軍澳跨灣連接路、將軍澳－藍田隧道啟用後，區內租務需求平穩向上，加上屋苑樓齡新，戶型較多元化，除外區租客外，亦吸引區內傳統屋苑租戶承租。
海茵莊園呎租64.5元
當中，日出康城LP6第5座高層G室，實用面積約306方呎，月租1.55萬元租出，呎租約50.7元。原業主於2018年樓市高峰期間購入，回報率近3.5厘。另外，鄰區樓齡較新的海茵莊園頻錄租務成交，包括2座中層C3室，實用面積約217方呎，開放式設計，獲外區學生租客以1.4萬元承租，呎租約64.5元。原業主於今年4月購入單位，現享有約4.1厘租金回報。
香港置業劉浩勤指，日出康城及鄰區現時有逾180個單位放租，區內一房單位較受租客追捧。據該行網站資料，其中，海茵莊園一個低層實用面積約287方呎租盤，一房間隔，叫租1.2萬元，呎租約41.8元。至於LP6一房租盤，叫租1.3萬元起。峻瀅II個別兩房戶，實用面積約511方呎，月租叫價1.43萬元，呎租約28元。
白石角屋苑暑假租務交投白石角屋苑暑假租務交投
白石角屋苑暑假租務交投
自將軍澳跨灣連接路及將藍隧道啟用後，日出康城租務增。自將軍澳跨灣連接路及將藍隧道啟用後，日出康城租務增。
自將軍澳跨灣連接路及將藍隧道啟用後，日出康城租務增。
啟德入伙盤在過去7至8月期間，錄逾394宗租賃成交。啟德入伙盤在過去7至8月期間，錄逾394宗租賃成交。
啟德入伙盤在過去7至8月期間，錄逾394宗租賃成交。
日出康城及鄰近屋苑暑假租賃個案日出康城及鄰近屋苑暑假租賃個案
日出康城及鄰近屋苑暑假租賃個案
啟德屋苑暑假租賃成交啟德屋苑暑假租賃成交
啟德屋苑暑假租賃成交
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