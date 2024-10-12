Grand YOHO兩房8載輸125萬

新盤低開搶客，二手樓市繼續受壓，不少業主都要蝕讓離場。元朗Grand YOHO兩房單位減價至845萬元售出，原業主持貨約8年帳面仍要虧損近125萬元。

市場消息透露，上址為9座高層B室，實用面積約592方呎，另設士多房，近期叫價864萬元，再減19萬元沽出，呎價約14,274元。原業主2016年購入，單位帳面貶值約12.9%。

投資者入市蝕本貨。利嘉閣司徒俊傑稱，葵涌豐寓中層D室，實用面積約273方呎，一房設計，叫價450萬元，終獲外區投資客以400萬元承接，呎價約14,652元，較2017年一手購入價帳面低約37.6萬元。

港島私樓跌穿9年前價位。世紀21日昇蔡嘉駿指，天后金龍大廈B座高層3室，實用面積約857方呎，減價273萬元，連車位以1,225萬元成交，呎價約14,294元，原業主於2015年7月以1,515萬元購入，帳面跌價約19.1%。

逸瓏灣II傳損手1250萬 大埔白石角半新盤連錄大額蝕讓。消息稱，逸瓏灣II第7座高層相連戶，市傳減價至約4,980萬元成交，呎價逾1.4萬元，較2016年一手購入價帳面低逾1,250萬元或約20%。資料顯示，同區海日灣COURT D第2座高層戶，以2,000萬元登記摸出，約3個月帳面貶值逾290萬元。