新盤概況：Blue Coast II暫超購6.8倍

集團執行董事趙國雄指出，會盡快加推新一批單位。長江實業營業部首席經理郭子威稱，昨收票短短15分鐘已錄超額認購。集團營業部助理首席經理楊桂玲補充，示範單位同於昨日開放，佔約八成為本地客，預計周末內地客將會增加。

PARK SEASONS沽28戶

一手市場昨日錄逾60宗成交，會德豐地產將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨新一輪銷售沽出28伙，包括3組大手個案，最大手買家斥約2,764萬元掃入6伙一房戶。另外，同系啟德GRANDE MONACO第1A座連花園複式戶，昨以4,500萬元售出。