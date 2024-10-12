新盤概況：Blue Coast II暫超購6.8倍
新盤認購反應理想，長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，昨首日收票即錄逾1,000張入票，以首張價單128伙計，超額逾6.8倍。
集團執行董事趙國雄指出，會盡快加推新一批單位。長江實業營業部首席經理郭子威稱，昨收票短短15分鐘已錄超額認購。集團營業部助理首席經理楊桂玲補充，示範單位同於昨日開放，佔約八成為本地客，預計周末內地客將會增加。
天璽‧天次輪收3萬票
此外，新鴻基地產(00016)啟德天璽‧天今日次輪發售238伙，最終接獲30,563張入票，超額逾127倍，收票量為全港歷年第三高。是次銷售單位折實入場費478.58萬元，呎價約18,188元起。
恒基地產(00012)旗下兩個市區盤相繼推出新價單。紅磡THE HADDON首度加推46伙，折實售價474.3萬元起，平均呎價約18,648元。同系長沙灣曉柏峰亦加推50伙，折實平均呎價約17,081元。兩個項目將於下周二各售23伙。
PARK SEASONS沽28戶
一手市場昨日錄逾60宗成交，會德豐地產將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨新一輪銷售沽出28伙，包括3組大手個案，最大手買家斥約2,764萬元掃入6伙一房戶。另外，同系啟德GRANDE MONACO第1A座連花園複式戶，昨以4,500萬元售出。
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