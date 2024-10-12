20大屋苑估價齊跌

八成項目5年半低 得寶上季插11%最傷 今年第三季樓市欠缺利好消息，9月減息亦僅激活新盤市場，二手市況反彈乏力。過去一季，20個大型屋苑單位估價全線下挫，當中佔八成跌至5年半有紀錄新低，並以九龍灣得寶花園單位估價急插約11.2%最傷，連續6個季度下挫，鰂魚涌太古城估價亦按季下跌約8.4%。

滙豐銀行網上資料顯示，本報統計的上述屋苑單位的估價，均較第二季下跌，更有多達16個，為2019年4月有紀錄後新低。當中，得寶花園A座高層戶，實用面積約282方呎，估價由7月初約429萬元，大減約48萬元，跌至最新錄約381萬元。

事實上，得寶花園近月成交價顯著回落。香港置業陳子麟表示，屋苑10月暫錄約3宗買賣，個別成交呎價再跌穿一萬元。其中E座低層單位，實用面積約382方呎，成交價378萬元，呎價約9,895元。

太古城低層蒸發62萬 其次跌勢最大為近月頻錄低價買賣的太古城，該盤順安閣低層單位，實用面積約580方呎，本月初估價約677萬元，較3個月前約739萬元，蒸發約62萬元。中原莊劍嵐稱，同屋苑東山閣低層B室，實用面積約797方呎，放盤僅約4日，減價72萬元，剛連租約以1,028萬元成交，呎價約12,898元。該盤10月暫錄約11宗買賣，平均實用呎價約13,382元，當中至少兩宗屬蝕讓。

維港灣中層首穿8球 此外，另有7個屋苑估價季度跌幅約6%或以上，奧運站維港灣及鴨脷洲海怡半島分別有單位的最新估價，較7月初下挫約7.9%及約7.8%。其中，維港灣6座中層單位，實用面積約457方呎，本月初估價錄約770萬元，為有統計以來首次跌穿「8球」。

至於新界區以天水圍嘉湖山莊表現最遜色，該屋苑樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，最新估價由470萬元，按季下挫約7.7%，跌至約434萬元的新低水平。

而其他估價跌幅相對較小屋苑，包括沙田第一城、沙田中心、將軍澳新都城、鰂魚涌康怡花園、茶果嶺麗港城等，過去一季估價下跌幅度約2至4.9%不等。

即使以按月作統計，該批二手樓盤亦有16個估價報跌，佔比例多達八成。期內以上述維港灣及太古城單位跌幅較大，相比9月初分別下挫約5.3%及約4.2%；其中，太古城已連挫5個月。

業界料今季樓價回穩 美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上季樓價仍處於跌勢，但隨着減息等利好因素出現，相信今季住宅交投將會回升，整體樓價料止跌回穩。部分跌幅較急的傳統指標屋苑，如太古城及荔枝角美孚新邨等，樓價更有機會率先反彈。

20大二手屋苑單位估價統計