內地「新三樣」冒起 或損中澳鐵礦石貿易

中國出口近年轉型，由過往的成衣鞋類日用品等主導，變為「新三樣」，即新能源汽車、鋰電池、太陽能電池，並在去年這些產品合計出口1.06萬億元（人民幣‧下同），首次突破萬億大關。在這個背景下，內地對原材料種類的需求亦發生轉變，這對出口原材料到中國的國家受到影響，其中澳洲或最受打擊。

澳新銀行（ANZ）發表研究報告指，中國和澳洲的經濟關係仍很依賴傳統的礦物生產，包括鐵礦石、液化天然氣、煤碳就佔了澳洲輸華的80%出口額。然而中國的脫碳計劃和數碼化，卻成了一把雙刃劍損害彼此的關係。

澳洲煤炭前景不被看好，該行解釋，自2023年中國解禁以來，中國進口的澳洲煤炭數量增加，但進口量仍低於禁令前的水平。舊稱「英國石油」的BP預計，到2050年，內地發電用煤炭的比例將從2022年的63%降至14%。

料2050年需求降80% 此外，鐵礦石雖然是中澳貿易的核心，因為單以去年計，澳洲輸華鐵礦石，佔澳洲鐵礦石總出口量達85%，故在中國轉型之中最容易受衝擊。去年內地對鋼的需求就下跌3.3%，今年預計會再跌1.7%。在內地綠色轉型加上房地產行業的長期困境和人口萎縮等，將導致鋼鐵消費更加疲弱，從而抑制鐵礦石需求。

澳洲央行今年較早時發表報告，指內地對鐵礦石的需求經已在2019年達到高峰，當年使用量達2.96億噸，未來需求將會不斷向下，到2050年時將降至5,800萬噸，換言之，需求量下降達80%！在這情況下，對鐵礦石的大宗商品價格構成壓力。

中國自2021年以來，工業和基建投資上升。可是澳洲央行報告表示，從長遠來看，政府債務水平高、人口減少以及工業化速度放緩等因素阻礙了這些行業的投資增長，意味着這些行業對鋼鐵的需求可能會增長得更慢，甚至下降。

華使用量印度難取代 市場暫難期待崛起中的印度會代替中國，使用大量澳洲鐵礦石。另外，澳洲經濟學家Saul Eslake引用當地大型礦業公司必和必拓（BHP）的預測，到2030年代初起，中國將靠回收廢鋼材重用來滿足絕大部分的鋼鐵需求。這已在很多先進國家實現，屆時對鐵礦石的需求將會大幅下降，對澳洲來說，是長遠需要正視的問題。