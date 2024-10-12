增石油人民幣結算 中沙關係料更緊密

去年底中國和沙特阿拉伯兩國簽署一項規模500億元人民幣/260億沙特里亞爾的雙邊本幣互換協議，有效期3年。一方面是中東各國希望將更多的非石油貿易從美元轉移，順道深化兩國關係。另方面，消息指，部分沙特輸華石油以人民幣結算，以建立石油──人民幣體系。不過，有分析相信，這個美元以外的石油結算體系能否壯大，仍有很長的路要走。

早在2022年2月俄烏戰爭爆發以來，遭國際制裁的俄羅斯被逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算體系，不能再使用美元作國際結算。根據國際能源機構（IEA）估計，去年俄羅斯的石油出口僅約10%由美元和歐元支付，人民幣、港元、印度盧比、阿聯酋迪拉姆均成為美元的替代品，用以支付俄羅斯原油貨款。

與中東貿易額增逾兩倍 至於石油以人民幣結算的潛力，信貸評級機構標準普爾發表報告指，過去20年來，中國與中東的貿易額增加兩倍多，這是海灣國家有可能更廣泛使用人民幣的關鍵因素。而沙特阿拉伯是中國在海灣地區最大的貿易夥伴，石油佔中國從沙特進口的份額由10年前的三分之二攀升至2023年的84%。

同時，沙特對華貿易順差也從2015至2016年的50億至100億美元，擴大到過去3年的200億至400億美元。內地官員於2022年12月訪問沙特，推動了中沙關係從以石油為重點，轉變為全面的關係。另方面，沙特雄心勃勃的「2030年願景」計劃，為中沙合作提供機會，因為過去20年，中國快速的城市化、工業化、能源轉型等良好紀錄，都是沙特願景計劃的重點。

人幣國際使用未廣泛 標準普爾全球評級大中華區負責人張積豪（Charles Chang）表示，中沙之間以人民幣結算石油的貿易戰，可能需要幾十年的時間才能發展到有意義的規模，但2030年願景計劃正在推動兩國之間建立新的制度、金融和文化聯繫。使沙特有更多使用人民幣的管道，例如用來支付中國的工程和建築服務費用等。

他續表示，由於人民幣在國際貿易和金融中的使用並不廣泛，「更多以人民幣為基礎的石油貿易潛力，將取決於石油出口國接受人民幣支付的意願，以及於石油輸出國使用由此產生的收益能力。」看來人民幣的國際化，除了外交手段，還需要靠中國製造更多外國有需求的產品和服務。

石油和天然氣出口國對華貿易平衡