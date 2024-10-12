華打擊境外軍工業恐未完

限戰略礦產銻出口 下個目標或輪到鎢 中國商務部在9月15日開始限制銻出口，旨在保護國家利益和安全。是繼去年7月對鎵、鍺實施出口限制，以及今年7月對稀土實施保護性開採後，再有戰略礦產受到管制。被戲稱為「工業味精」的銻，傳統用法是硬化子彈和坦克車外殼，也常被用於耐火材料、電池和太陽能板的製造，以及紅外線導彈、核武和夜視鏡等的材料。是故引來外界猜測，這是對境外武器製造業，尤其是對美國軍工業的精準打擊。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）直言，這項限制是北京當局的「報復信號」，欲表明不是只有美國可以對軍民兩用技術實施出口管制，中國也擁有可以反制西方的軍事技術。

美夜視設備股反升 不過，銻出口管制消息公布後，多日以來並沒有對各大美國軍工股帶來顯著衝擊，就算是生產夜視設備聞名的L3Harris，股價更不跌反升，故「打擊」之說未必完全準確。

根據中信建投証券發表的研究報告解釋，此前美歐日等多國早已將銻列入戰略資源，2022年美國國會甚至曾討論對銻等物資進行戰略儲備。故內地政府對銻的管制，不是中國獨有，也較西方國家管制來得遲。而且8月15日當天商務部、海關總署發布的公告表明，是為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務而作出銻管制決定，9月15日起正式實施。

該行進一步指出，由於銻資源的天然稀缺屬性，全球儲採比為16年，當中中國僅5.8年，可以看出此次出口管制是表明銻資源的戰略價值已被國家層面所認可。

供應偏緊 銻價看漲 近期銻供給偏緊情況不變，且進入8月下旬，光伏玻璃、阻燃劑需求可望復甦，疊加出口需求，銻價可望上漲。

自8月以來，純度最低99.65%的銻錠中國離岸價累升2,000美元或8.65%至每噸2.51萬美元。當中，8月15日商務部銻出口管制的消息公布後，該銻錠價升200美元或0.85%。

其實銻的出口管制，對內地光伏行業可謂好消息。因為銻也被用於光伏玻璃中，以提高太陽能電池板的性能。去年內地再生能源發電機的產能已增至1,000吉瓦。而且內地在全球太陽能板領域也佔據主導地位，約佔市場的80%。市場人士估計，光伏生產商將會取代防火設施生產商，成為銻的內地最大用家。

全球開採量內地佔半 目前全球銻的供應由中國主導，根據美國地質勘探局的數據，去年內地佔全球銻開採的一半，達4萬噸，但相較4年前，內地的開採量減少55%，比2008年的開採量更減近80%。雖然塔吉克和俄羅斯近年彌補了一些中國開採的空缺，但全球開採量較2019年仍少一半。所以市場都在觀望其他國家會增產，例如位於加拿大的上市公司Perpetua Resources正計劃在2028年開一個新的銻礦。

商務部稱，雖然銻管制舉措「並非針對任何特定國家或地區」，但令人聯想下一步會否燒到另一武器主要材料鎢之上。Hallgarten & Company首席採礦策略師Christopher Ecclestone表示，中國的鎢產量正在下降，但鎢在軍事應用方面絕對至關重要。他預計，中國將在年底前對鎢實施出口管制。亦有分析師指出，只要反全球化、東西方分裂繼續發展下去，類似的戰略物資管制，只會收得愈來愈緊。

銻錠中國離岸價表現