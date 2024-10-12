AMD推新AI晶片撼英偉達

超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰再度向表舅父黃仁勳掌舵的英偉達（Nvidia）發動攻勢，挑戰英偉達在人工智能（AI）晶片領域的霸主地位。

AMD將於今年底前開始生產新發布的「Instinct MI325X」，下季透過伺服器供應商送到客戶手上，儘管未有披露售價，亦不像之前披露已獲甚麼大客採用，但市場認定它會正面迎戰英偉達採用Blackwell新架構的產品。黃仁勳上周稱Blackwell架構AI晶片已全面投產，「需求很瘋狂」。

蘇姿丰周四稱，「MI325在運行Llama 3.1（Meta的語言大模型）時，性能比英偉達H200高出40%之多」。然而，AMD的策略與英偉達不同，更願意與其他公司合作。

黃仁勳今年曾揚言英偉達每年會出一款新的AI晶片，AMD也計劃在2025年推出「MI350」，2026年再出「MI400」。AMD提到，「MI350」會再提高HBM（高頻寬記憶體）的容量，即繼續以容量創造優勢，並會升級用3納米製程。AMD執着於記憶體主要是想迎合AI內容創作和預測方面的應用。

料2028市場規模3.9萬億 AMD追趕英偉達的難度在於AI開發商用慣了英偉達的軟件CUDA，正加強同類軟件ROCm幫助開發商「轉會」。

不過，蘇姿丰強調，AI晶片需求仍飛升，且超乎預期，不論何地，相關投資的速度顯然仍在提升，預計AI晶片市場規模2027年達到4,000億美元，2028年再擴張至5,000億美元（約3.9萬億港元）。

她又不忘繼續狙擊英特爾（Intel），說AMD正推出一個採用「Turin」技術的新中央處理器（CPU）系列，又謂第5代的EPYC CPU多達192核心，足以撼贏英特爾。

暫無意改變台積電代工 另外，蘇姿丰沒有完全排除日後找三星電子或英特爾代工，但現階段沒有計劃改變旗下尖端晶片的生產商（台積電），只是希望產地分散一些。