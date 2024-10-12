字節跳動下周售AI智能耳機

中國互聯網龍頭之一、抖音母公司字節跳動繼續布局人工智能（AI），下周四將發售首款AI硬件——AI智能耳機Ola Friend。內媒報道，它是一款開放式耳機，單耳6.6克，接入字節旗下「豆包」大模型，並與「豆包」應用程式（App）結合。用家戴上後毋須打開手機，就能通過語音喚起「豆包」對話，可以提供旅遊諮詢、英語練習、音樂DJ等多種功能，售價1,199元人民幣。

「豆包」相關負責人稱，目前AI仍在投入階段，收入遠不足以覆蓋成本，但對未來很有信心。聯想集團全球中小企業產品和解決方案總經理鄭愛國向內媒指出，現時內地的大模型，雲端上的能力已經很強，但要再壓縮在用戶端的大小，而且受限本地的算力，尚未能發揮極致性能，但相信這個階段很快就會過去，下年就能看到很多AI在終端的應用，「陪伴在人們身邊的超級助理」會大面積出現。

傳全球裁數百人 字節同時準備在全球裁員數百人，收大信封的大多數負責TikTok（抖音海外版）的內容審查，反映公司愈益把有關工作交給AI，預期單是今年就會在「誠信和安全」（內容把關）投資20億美元，八成違反使用守則的內容已由自動化技術清除。另外，市傳公司計劃推出新一輪「瘦身」方案，整合部分地區的業務。

另外，據了解，字節跳動相隔6個月再進行股權回購，對在職和離職員工的稅前回購價分別為每股180.7美元及153.6美元，回購價格比上次上漲5.79%，推算估值又回到3,000億美元左右。