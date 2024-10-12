Tesla自駕的士或2026年投產 股價早段續瀉

左右美股走勢的電動車龍頭企業特斯拉（Tesla）周四終於推出其Robotaxi（無人駕駛的士）概念車，名為「Cybercab」（數碼的士），特點包括雙門兩座位，沒有軚盤或腳踏，採用感應充電，沒有充電插口，預計每輛售價低於3萬美元（約23.4萬港元），2026年開始生產。

Robotaxi只是Tesla無人駕駛藍圖的一部分，該企同時發布一部外形似火車頭的無人駕駛廂式貨車「Robovan」，可容納20人，亦可送貨，號稱可將出行成本降至每英里約10至15美仙，並預告明年在美國德州和加州啟動Model 3和Model Y無人監督的完全自動駕駛（FSD）功能。

另外，Tesla亦在發布會上秀出其機械人「Optimus」，透過讓它表演集體舞蹈去展現靈活性，又為來賓提供酒水服務，預料量產時每個成本介乎兩萬至3萬美元。

智駕概念A股逆市揚 然而，Tesla股價周五早段續瀉最多10.21%，反而使Uber曾飆8.99%，主要是市場不滿公司和行政總裁馬斯克在發布會上只在「畫餅」。英資投行巴克萊稱，一如以往的發布會，Tesla未有披露太多細節，尤其是短期的賺錢機會，而是一味強調無人駕駛汽車、人工智能（AI）之類的願景。

小鵬招攬Robotaxi團隊 內媒報道，小鵬正於全球招攬Robotaxi的團隊，要求是參與過相關項目，營運總監一職年薪可達接近100萬元人民幣。該企美國預託證券（ADR）股價周五早段曾跌4.02%，其後回穩。

如祺出行已在廣州、深圳和橫琴經營Robotaxi，但副總裁孫雷稱，Robotaxi的商業化仍面臨監管、技術、成本、服務和市場5大挑戰，且單一Robotaxi服務尚難同時實現安全、經營地域和經濟性都足夠大的目標。

孫稱，就算Robotaxi最終全面超越、加速代替有司機的網約車，兩者並存的效益最高，「混合運營是Robotaxi規模化落地的有效路徑」。要留意的是，中央上月的「穩就業24條」重磅文件提過要「積極應對AI等新興技快速發展對就業的影響」。