法國縮開支增稅收 冀削赤5150億

為解決財政的重大缺口，法國政府公布的2025年預算草案，一如市場預期重點削減公共支出和增加稅收，節流規模以606億歐元（約5,150億港元）為目標，明確要求縮減預算赤字。法國新任總理巴尼耶本月初已就法國的巨額債務發出警告，日前更正式訂下2025年赤字控制在國內生產總值（GDP）約5%的目標，到2029年進一步減少至3%。

據法國最新的預算草案，今年該國財政赤字佔GDP約6.1%，比去年的5.5%有所惡化，即使2029年達到3%以內，亦較原定計劃延遲兩年。因此，巴尼耶日前介紹明年的預算草案時強調，「我們的國家處於前所未有的境地，面臨關鍵時刻」。

向富裕家庭巨企開刀 他計劃實施606億歐元的補救措施之中，約413億歐元擬來自削減公共支出，逾千個政府職位刪減亦將影響教師職位；餘下近200億歐元則透過加稅，主要向年收入達50萬歐元的法國家庭，以及年收入超過10億歐元的440家大企業開刀。據其預算，明年應從企業及高收入家庭分別徵收80億歐元額外利潤稅及20億歐元臨時所得稅。同時，法國政府建議提高航空板塊的稅收，如涉及機票和私人飛機使用稅，具體增加金額仍在與行業代表討論中。

英8月GDP按年升1% 預算草案將提交法國國民議會進行審議，外界料政府或再面臨巨大挑戰。至於公共債務負擔同樣沉重的英國，昨公布8月GDP按年增長1%，符合經濟學家預期。外界估計，8月GDP數據將為財相李韻晴本月底發表預算案前注入強心針。