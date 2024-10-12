南韓減息0.25厘 料明年首季再降

一如市場預期，南韓央行周五以減息0.25厘進入減息周期，政策利率降至3.25厘。然而，行長李昌鏞提到，理事會有5名成員預期息口未來3個月維持不變，更不諱言今次是「鷹派減息」。韓圜昨日窄幅上落，兌每美元高見1,365.64，相當於每萬韓圜高見57.8港元。

央行：通脹穩 匯率風險降 不管如何，過去超過一年半把息口維持在3.5厘高位的南韓央行，如今總算願意「放水」，市場相信是為了提振疲弱的內需。

該行稱，南韓通脹明顯企穩，家庭債務上升速度亦已放緩，匯率風險弱均是今次減息的原因，議息聲明刪去把「保持限制性（貨幣）政策」一語，之後的減息步伐會綜合考慮物價、經濟增長和金融穩定，跟美國聯儲局一樣不願把話滿得太滿。

李昌鏞稱，南韓的內需消費談不上穩固，但昨日投票支持減息的理事在下次議息會議之前，將注視本次減息後對家庭債務及樓價的影響，「聯儲局上月減息半厘，主要是美國的通脹壓力比南韓大得多，息口比南韓高」，不要以為南韓減息幅度會跟隨美國。

分析指出，首爾樓價上揚和南韓債務攀升依然值得關注，下次減息要待明年首季。澳新銀行亦估計，南韓今次減息周期的終點是2.75厘，亦即再減息空間頂盡就是半厘，應該明年首季和次季各減息一次。大華銀行則預料終點在2.5厘，明年第三季也會減0.25厘。計下來，南韓減息幅度遠小於美國。