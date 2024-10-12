六成市值細股份未獲研究 被低估

雖然近年愈來愈多國際投資者關注日本股市表現，但在此之前其實研究日股的外資分析員並不多，加上近年一些趨勢使得日本小型股價值被低估。然而，GMO資產管理的報告指出，日本小型股相當具吸引力，特別是想賺取優於大市的超額回報，小型股的機會絕對不容忽視。

在2010年初，每隻日本小型股平均有1.7名賣方分析員追蹤研究，同時有56%小市值股完全沒有任何人研究。隨着時間推移，日本小型股缺乏研究的情況惡化，如今每隻小型股平均只有0.9名分析師覆蓋，更有62%完全沒有得到研究。這種情況使得買方機構投資者很難得到足夠訊息，而且小型企業很少發布英文投資者關係資料，甚至缺乏用英語溝通的傳訊人才，這為大多數國際投資者設立了一個很高的門檻。

這種訊息的不平等，亦造就了更多價格錯配的機會。投資者需要具有強大的本地研究和分析能力才能接觸日本小市值股，變相一些業務具潛力的小型公司，很容易因此被忽略。

成交少 潛在回報高 此外，日本小型股亦時常成為併購交易對象，也經常被維權投資者關注。熟知股票市場的投資者都知道，賣盤或者公司業務重組，都可以釋放公司估值，股價因為一則消息而暴漲數倍絕對不足為奇。另外，就交易流動性而言，小型股成交量少雖然是缺點，但同時會帶來「流動性折讓」，使得潛在回報更高。